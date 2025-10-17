Укр Рус
17 октября, 07:56
Когда начнется встреча Трампа с Зеленским: известны время и формат

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Встреча президентов Трампа и Зеленского состоится в Вашингтоне 17 октября в 20:00 по киевскому времени в неформальной обстановке за обедом.
  • Кроме встречи с Трампом, Зеленский планирует переговоры с представителями оборонных и энергетических компаний в Вашингтоне.

Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с Дональдом Трампом. Встреча президентов в Вашингтоне начнется в пятницу, 17 октября, в 20:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

Как будет происходить встреча Зеленского и Трампа?

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоятся в неформальной обстановке за обедом и будут закрыты для прессы.

Отмечается также, что после встречи американский лидер отправится во Флориду.

Кроме переговоров с Трампом, в Вашингтоне Зеленский проведет встречи с представителями оборонных компаний. В частности, темой обсуждения станет дополнительная поставка систем ПВО для Украины.

Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний. По словам Зеленского, в контексте ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру эти встречи направлены на обеспечение устойчивости страны.

Что будут обсуждать президенты Украины и США?

  • По данным издания Politico, политики вероятно, планируют обсудить возможный переход Украины в наступление. Также в центре разговоров будут вопросы поставки в Украину крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot.
     

  • Как сообщают аналитики, если решение о поставках ракет Tomahawk в Украину одобрят – их доставят быстро. В то же время США будут иметь контроль над выбором целей и другими вопросами.
     

  • В то же время офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сказал, что ждет от встречи не ракет, а нового уровня сотрудничества с США. По его словам, главное – глубже привлечения Вашингтона к процессам поддержки Украины в войне против России.