17 жовтня, 07:56
Поліна Буянова
Основні тези
  • Зустріч президентів Трампа і Зеленського відбудеться у Вашингтоні 17 жовтня о 20:00 за київським часом у неформальній обстановці за обідом.
  • Окрім зустрічі з Трампом, Зеленський планує переговори з представниками оборонних та енергетичних компаній у Вашингтоні.

Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для переговорів з Дональдом Трампом. Зустріч президентів у Вашингтоні розпочнеться в п'ятницю, 17 жовтня, о 20:00 за київським часом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

Як відбуватиметься зустріч Зеленського і Трампа?

Переговори Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси.

Зазначається також, що після зустрічі американський лідер відправиться до Флориди.

Окрім переговорів з Трампом, у Вашингтоні Зеленський проведе зустрічі з представниками оборонних компаній. Зокрема, темою обговорення стане додаткове постачання систем ППО для України. 

Також заплановані перемовини з представниками американських енергетичних компаній. За словами Зеленського, в контексті щоденних атак на енергетичну інфраструктуру ці зустрічі спрямовані на забезпечення стійкості країни.

Що обговорюватимуть президенти України та США?

  • За даними видання Politico, політики ймовірно, планують обговорити можливий перехід України в наступ. Також у центрі розмов будуть питання постачання в Україну крилатих ракет Tomahawk та систем ППО Patriot.
     

  • Як повідомляють аналітики, якщо рішення про постачання ракет Tomahawk до України схвалять – їх доставлять швидко. Водночас США матимуть контроль над вибором цілей та іншими питаннями.
     

  • Водночас офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу сказав, що чекає від зустрічі не ракет, а нового рівня співпраці зі США. За його словами, головне – глибше залучення Вашингтона до процесів підтримки України у війні проти Росії.