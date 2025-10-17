Коли почнеться зустріч Трампа із Зеленським: відомі час та формат
- Зустріч президентів Трампа і Зеленського відбудеться у Вашингтоні 17 жовтня о 20:00 за київським часом у неформальній обстановці за обідом.
- Окрім зустрічі з Трампом, Зеленський планує переговори з представниками оборонних та енергетичних компаній у Вашингтоні.
Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для переговорів з Дональдом Трампом. Зустріч президентів у Вашингтоні розпочнеться в п'ятницю, 17 жовтня, о 20:00 за київським часом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.
Як відбуватиметься зустріч Зеленського і Трампа?
Переговори Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси.
Зазначається також, що після зустрічі американський лідер відправиться до Флориди.
Окрім переговорів з Трампом, у Вашингтоні Зеленський проведе зустрічі з представниками оборонних компаній. Зокрема, темою обговорення стане додаткове постачання систем ППО для України.
Також заплановані перемовини з представниками американських енергетичних компаній. За словами Зеленського, в контексті щоденних атак на енергетичну інфраструктуру ці зустрічі спрямовані на забезпечення стійкості країни.
Що обговорюватимуть президенти України та США?
За даними видання Politico, політики ймовірно, планують обговорити можливий перехід України в наступ. Також у центрі розмов будуть питання постачання в Україну крилатих ракет Tomahawk та систем ППО Patriot.
Як повідомляють аналітики, якщо рішення про постачання ракет Tomahawk до України схвалять – їх доставлять швидко. Водночас США матимуть контроль над вибором цілей та іншими питаннями.
Водночас офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу сказав, що чекає від зустрічі не ракет, а нового рівня співпраці зі США. За його словами, головне – глибше залучення Вашингтона до процесів підтримки України у війні проти Росії.