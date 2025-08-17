Зеленский вместе с европейскими лидерами 18 августа готовится встретиться с Трампом в Вашингтоне. Украине вместе с ЕС удалось отстоять собственные интересы, европейцы усилили голос нашего государства. Они были заинтересованы это сделать.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко, добавив, что если бы европейцы промолчали и дали Путину и Трампу возможность самостоятельно решать судьбу Украины, то риски для них, что завтра эти двое будут решать судьбу Европы без нее выросли бы.

Трамп спешит: как может поступить лидер США?

Публичное отсутствие результатов саммита на Аляске Трамп может пытаться компенсировать своей встречей с Зеленским. Скорость организации этого разговора, как отметил политолог, свидетельствует о том, что американский президент очень спешит. Качество этой встречи, по его мнению, очень низкое.

Он озвучил, что когда Украина и Европа заговорили о гарантиях безопасности, а инсайдеры говорят, что Путин и Трамп на Аляске это обсуждали, то снова начали вспоминать о предложениях премьера Италии Мелони о реализации для Украины 5 статьи договора НАТО.

"Это мне напоминает первые контуры формулировки 2-го Будапештского меморандума, потому что что означает 5 статья НАТО без НАТО? Это когда гаранты безопасности Украины перед следующим ненападением России соберутся и скажут, что будут поддерживать ее до победы? Думаю, что таких гарантий украинскому народу и президенту будет точно мало", – озвучил Буряченко.

Когда Трамп говорит, что нужно не прекращение огня, а окончательное завершение войны, то к этим его словам, как заметил политолог, возникают вопросы. Буряченко считает, что лидер Штатов начинает говорить на языке российской пропаганды.

"Что россияне будут формулировать под понятием "завершение войны"? Трамп говорил о мире через силу, но справедливый мир он не обещал. Под долговременным мирным договором Россия может формулировать условия капитуляции Украины. В это может быть вложен вопрос территорий, НАТО, численности войск", – предположил политолог.

Буряченко отметил, что с большой настороженностью относится к встрече Зеленского и Трампа, которая запланирована в понедельник в США. По его убеждению, украинской стороне вместе с европейцами стоит тщательно подготовиться к ней.

Может произойти такая ситуация, что Трамп захочет переложить ответственность за свою неудачную встречу с Путиным на Аляске на Зеленского. Сформулирует он так, что хотел мира, приехал Путин и также хотел мира, а вот Зеленский прибыл и мира не хочет. Это может быть серьезной политической проблемой,

– прогнозирует политолог.

Он отметил, что сейчас украинская дипломатия вместе с европейцами должны понять намерения США и повестку дня встречи в Вашингтоне, а не лететь туда вслепую, чтобы не оказаться в том положении, в котором украинская сторона была в феврале. Буряченко подытожил, что Украина и Европа должны провести срочную встречу перед визитом в США, например, в Париже, Лондоне или Берлине, для синхронизации своих позиций.

Напомним, что вместе с Зеленским в Вашингтон на встречу с Трампом полетят генсек НАТО Марк Рютте, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джоржа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон.