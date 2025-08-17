Зеленський разом з європейськими лідерами 18 серпня готується зустрітися з Трампом у Вашингтоні. Україні разом з ЄС вдалося відстояти власні інтереси, європейці підсилили голос нашої держави. Вони були зацікавлені це зробити.

Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, додавши, що якби європейці змовчали й дали Путіну і Трампу можливість самостійно вирішувати долю України, то ризики для них, що завтра ці двоє будуть вирішувати долю Європи без неї зросли б.

Трамп поспішає: як може вчинити лідер США?

Публічну відсутність результатів саміту на Алясці Трамп може намагатись компенсувати своєю зустріччю з Зеленським. Швидкість організації цієї розмови, як зазначив політолог, свідчить про те, що американський президент дуже поспішає. Якість цієї зустрічі, на його думку, дуже низька.

Він озвучив, що коли Україна та Європа заговорили про гарантії безпеки, а інсайдери кажуть, що Путін і Трамп на Алясці це обговорювали, то знову почали згадувати про пропозиції прем'єрки Італії Мелоні про реалізацію для України 5 статі договору НАТО.

"Це мені нагадує перші контури формулювання 2-го Будапештського меморандуму, бо що означає 5 стаття НАТО без НАТО? Це коли гаранти безпеки України перед наступним ненападом Росії зберуться і скажуть, що підтримуватимуть її до перемоги? Думаю, що таких гарантій українському народу і президенту буде точно замало", – озвучив Буряченко.

Коли Трамп каже, що потрібне не припинення вогню, а остаточне завершення війни, то до цих його слів, як зауважив політолог, виникають питання. Буряченко вважає, що лідер Штатів починає говорити мовою російської пропаганди.

"Що росіяни будуть формулювати під поняттям "завершення війни"? Трамп казав про мир через силу, але справедливий мир він не обіцяв. Під довготривалим мирним договором Росія може формулювати умови капітуляції України. В це може бути вкладено питання територій, НАТО, чисельності військ", – припустив політолог.

Буряченко наголосив, що з великою пересторогою ставиться до зустрічі Зеленського і Трампа, яка запланована в понеділок в США. За його переконанням, українській стороні разом з європейцями варто ретельно підготуватися до неї.

Може статися така ситуація, що Трамп захоче перекласти відповідальність за свою невдалу зустріч з Путіним на Алясці на Зеленського. Сформулює він так, що хотів миру, приїхав Путін і також хотів миру, а от Зеленський прибув і миру не хоче. Це може бути серйозною політичною проблемою,

– прогнозує політолог.

Він зауважив на тому, що зараз українська дипломатія разом з європейцями мають зрозуміти наміри США і порядок денний зустрічі у Вашингтоні, а не летіти туди наосліп, аби не опинитися в тому положенні, в якому українська сторона була у лютому. Буряченко підсумував, що Україна та Європа мають провести термінову зустріч перед візитом до США, наприклад, у Парижі, Лондоні чи Берліні, для синхронізації своїх позицій.

Нагадаємо, що разом з Зеленським у Вашингтон на зустріч з Трампом полетять генсек НАТО Марк Рютте, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністерка Італії Джоржа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон.