Зеленский привез Трампу карты с "болевыми точками" российской оборонки, –СМИ
- Владимир Зеленский привез карты с уязвимыми местами российской оборонки на встречу с Дональдом Трампом 17 октября.
- На картах обозначены ключевые объекты и слабые места российской военной экономики, которые могут повлиять на прекращение войны.
Владимир Зеленский на встречу с Дональдом Трампом 17 октября в Белом доме привез карты. Там обозначены уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и "РБК-Украина". Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.
Что известно о картах, которые Зеленский привез на встречу к Трампу?
По словам собеседников изданий, вместе с Зеленским в Белый дом прибыли и другие украинские чиновники, в частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, министр энергетики Светлана Гринчук и госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.
По словам осведомленных людей, на картах, которые привезла украинская команда, подробно обозначены ключевые объекты и слабые места российской военной экономики.
На картах – болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить Путина прекратить войну,
– сказал источник.
Как отметили собеседники изданий, эти карты имеют большое значение для разговора украинского лидера с американским президентом.
До этого журналисты BBC увидели предметы, похожие на карты у украинской делегации, которая прибыла в Белый дом на встречу с президентом Трампом.
Журналисты увидели карты у украинской делегации перед входом в Белый дом / Фото BBC
Как Украина успешно поражала объекты на территории России в последнее время?
Силы обороны Украины в ночь на 9 октября ударили по Волгоградской области России, поразив Коробковский ГПЗ и ЛПДС "Ефимовка". На территории предприятий фиксировали взрывы и пожары.
До этого в ночь на 6 октября ВСУ атаковали "Завод им. Я.М. Свердлова", один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России. Атака привела к многочисленным взрывам и пожару на предприятии.
А в конце сентября украинские военные поразили ряд военных объектов в России, в частности нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават", нефтеперекачивающие станции "Кузьмичи-1" и "Зензеватка", а также производство БПЛА в Валуйках.