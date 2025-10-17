Владимир Зеленский на встречу с Дональдом Трампом 17 октября в Белом доме привез карты. Там обозначены уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и "РБК-Украина". Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

Что известно о картах, которые Зеленский привез на встречу к Трампу?

По словам собеседников изданий, вместе с Зеленским в Белый дом прибыли и другие украинские чиновники, в частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, министр энергетики Светлана Гринчук и госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По словам осведомленных людей, на картах, которые привезла украинская команда, подробно обозначены ключевые объекты и слабые места российской военной экономики.

На картах – болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить Путина прекратить войну,

– сказал источник.

Как отметили собеседники изданий, эти карты имеют большое значение для разговора украинского лидера с американским президентом.

До этого журналисты BBC увидели предметы, похожие на карты у украинской делегации, которая прибыла в Белый дом на встречу с президентом Трампом.



Журналисты увидели карты у украинской делегации перед входом в Белый дом / Фото BBC

