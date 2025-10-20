Последняя встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом не имела сногсшибательного успеха для Украины, однако ее точно можно отметить как одну из самых теплых.

Об этом в эфире 24 Канала сказала психолог Елена Шершнева. Она добавила, что однозначно эмоции и настроение влияют на решение президента США, но не забывайте о том, что он глава великой державы и его решения все же бывают достаточно решительными и жесткими.

Что особенного в последнем общении президентов?

Психолог отметила хорошие моменты, которые могут говорить о прогрессе в их взаимоотношениях.

Язык тела и жестов был теплым. В начале их контакта, когда Зеленский только вышел из лимузина, Дональд Трамп несколько раз его похлопал по плечу,

– сказала Шершнева.

Также она отметила, что Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет закончить войну, но именно во время этой встречи он сказал, пожалуй, самое искреннее. Он сказал: "А знаете, что я это люблю? Я люблю останавливать людей от убийств друг друга. Я имею такую миссию сохранять жизни людей".

Это прозвучало очень искренне и при этом даже можно было услышать смех журналистов. Это был такой нарциссический момент.

Я верю этим словам, что Трамп искренне хочет остановить войну, но вероятно не из-за гуманизма, а из-за момента, что он любит это делать, может это сделать и это всем доказывает его суперсилу,

– добавила психолог.

По ее мнению, Трамп искренне хочет закончить войну из-за своих эгоцентричных внутренних моментов, в частности желание получить премию мира и повесить себе еще одну медальку.

Как прошла встреча лидеров?