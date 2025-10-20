Остання зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом не мала карколомного успіху для України, однак її точно можна відзначити як одну з найтепліших.

Про це в етері 24 Каналу сказала психологиня Олена Шершньова. Вона додала, що однозначно емоції та настрій впливають на рішення президента США, але не забуваймо про те, що він очільник великої держави і його рішення все ж таки бувають досить рішучими і жорсткими.

Що особливого в останньому спілкування президентів?

Психологиня відмітила хороші моменти, які можуть говорити про прогрес у їхніх взаєминах.

Мова тіла та жестів була тепла. На початку їхнього контакту, коли Зеленський лише вийшов з лімузина, Дональд Трамп декілька разів його поплескав по плечу,

– мовила Шершньова.

Також вона зауважила, що Дональд Трамп неодноразово говорив, що хоче закінчити війну, але саме під час цієї зустрічі він сказав, мабуть, найщиріше. Він сказав: "А знаєте, що я це люблю? Я люблю зупиняти людей від вбивств один одного. Я маю таку місію зберігати життя людей".

Це прозвучало дуже щиро й водночас навіть можна було почути сміх журналістів. Це був такий нарцисичний момент.

Я вірю цим словам, що Трамп щиро хоче зупинити війну, але певно не через гуманізм, а через момент, що він любить це робити, може це зробити й це всім доводить його суперсилу,

– додала психологиня.

На її думку, Трамп щиро хоче закінчити війну через свої егоцентричні внутрішні моменти, зокрема бажання отримати премію миру та повісити собі ще одну медальку.

Як пройшла зустріч лідерів?