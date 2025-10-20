У мові тіла: психологиня назвала цікаву деталь із зустрічі Зеленського та Трампа
- На зустрічі Зеленського і Трампа була тепла мова тіла, зокрема Трамп поплескав Зеленського по плечу.
- Трамп висловив бажання зупинити війну, вказуючи на своє прагнення до збереження життя, але психологиня вважає, що це пов'язано з його егоцентричними мотивами.
Остання зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом не мала карколомного успіху для України, однак її точно можна відзначити як одну з найтепліших.
Про це в етері 24 Каналу сказала психологиня Олена Шершньова. Вона додала, що однозначно емоції та настрій впливають на рішення президента США, але не забуваймо про те, що він очільник великої держави і його рішення все ж таки бувають досить рішучими і жорсткими.
Що особливого в останньому спілкування президентів?
Психологиня відмітила хороші моменти, які можуть говорити про прогрес у їхніх взаєминах.
Мова тіла та жестів була тепла. На початку їхнього контакту, коли Зеленський лише вийшов з лімузина, Дональд Трамп декілька разів його поплескав по плечу,
– мовила Шершньова.
Також вона зауважила, що Дональд Трамп неодноразово говорив, що хоче закінчити війну, але саме під час цієї зустрічі він сказав, мабуть, найщиріше. Він сказав: "А знаєте, що я це люблю? Я люблю зупиняти людей від вбивств один одного. Я маю таку місію зберігати життя людей".
Це прозвучало дуже щиро й водночас навіть можна було почути сміх журналістів. Це був такий нарцисичний момент.
Я вірю цим словам, що Трамп щиро хоче зупинити війну, але певно не через гуманізм, а через момент, що він любить це робити, може це зробити й це всім доводить його суперсилу,
– додала психологиня.
На її думку, Трамп щиро хоче закінчити війну через свої егоцентричні внутрішні моменти, зокрема бажання отримати премію миру та повісити собі ще одну медальку.
Як пройшла зустріч лідерів?
Трамп зустрів Зеленського на порозі Білого дому компліментами. Він назвав Президента України дуже сильним лідером, який багато чого пережив. Також під час спілкування Трамп похвалив костюм Зеленського.
Закрита зустріч політиків тривала довше, ніж планували. Вони говорили понад 2 години.
Однак за даними The Financial Times, зустріч була напруженою. Трамп повторював тези Путіна і критикував Зеленського. Та наполягав здати Донбас Путіну, інакше Україна буде знищена.