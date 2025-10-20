Об этом в эфире 24 Канала сказала психолог Елена Шершнева. Она добавила, что однозначно эмоции и настроение влияют на решение президента США, но не забывайте о том, что он глава великой державы и его решения все же бывают достаточно решительными и жесткими.
Что особенного в последнем общении президентов?
Психолог отметила хорошие моменты, которые могут говорить о прогрессе в их взаимоотношениях.
Язык тела и жестов был теплым. В начале их контакта, когда Зеленский только вышел из лимузина, Дональд Трамп несколько раз его похлопал по плечу,
– сказала Шершнева.
Также она отметила, что Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет закончить войну, но именно во время этой встречи он сказал, пожалуй, самое искреннее. Он сказал: "А знаете, что я это люблю? Я люблю останавливать людей от убийств друг друга. Я имею такую миссию сохранять жизни людей".
Это прозвучало очень искренне и при этом даже можно было услышать смех журналистов. Это был такой нарциссический момент.
Я верю этим словам, что Трамп искренне хочет остановить войну, но вероятно не из-за гуманизма, а из-за момента, что он любит это делать, может это сделать и это всем доказывает его суперсилу,
– добавила психолог.
По ее мнению, Трамп искренне хочет закончить войну из-за своих эгоцентричных внутренних моментов, в частности желание получить премию мира и повесить себе еще одну медальку.
Как прошла встреча лидеров?
Трамп встретил Зеленского на пороге Белого дома комплиментами. Он назвал Президента Украины очень сильным лидером, который многое пережил. Также во время общения Трамп во время общения Трамп похвалил костюм Зеленского.
Закрытая встреча политиков длилась дольше, чем планировали. Они говорили более 2 часов.
Однако по данным The Financial Times, встреча была напряженной. Трамп повторял тезисы Путина и критиковал Зеленского. И настаивал сдать Донбасс Путину, иначе Украина будет уничтожена.