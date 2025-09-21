На следующей неделе Владимир Зеленский будет иметь встречи с несколькими мировыми политическими деятелями. Украинская сторона примет участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН и будет говорить с десятками мировых лидеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Смотрите также Встреча с Путиным и Трампом и будущее мирных переговоров: о чем Зеленский говорил со СМИ

Какие встречи запланированы у Владимира Зеленского в ближайшее время?

Украинская сторона готовится к активной дипломатии. Вместе с партнерами будут обсуждаться шаги для завершения войны. Так встречи Владимира Зеленского состоятся в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН.

Уже в графике – почти два десятка встреч с лидерами разных стран, со всех частей мира – со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи – уже завтра,

– анонсировал президент Украины.

В течение недели Владимир Зеленский также может встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Кроме этого Зеленский примет участие в саммите по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. Украинский лидер надеется, что во время встреч и переговоров мир сможет настроиться на сильные действия ради мира.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина?

Президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в комментарии 24 Канала рассказал, что хотя Дональд Трамп и пытается организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, шансы на успешные переговоры низкие. Стороны имеют совершенно противоположные цели. Поэтому Зеленский и Путин могут везти разговор только о замораживании боевых действий, а не о полном мире.

Что известно о подготовке встречи Трампа и Зеленского?