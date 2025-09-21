Не только Трамп: о чем Зеленский будет говорить во время встреч на следующей неделе
- Владимир Зеленский проведет почти два десятка встреч с лидерами стран на Генеральной Ассамблее ООН, в частности с президентом США Дональдом Трампом.
- Зеленский примет участие в саммите по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и обсудит с партнерами шаги для завершения войны.
На следующей неделе Владимир Зеленский будет иметь встречи с несколькими мировыми политическими деятелями. Украинская сторона примет участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН и будет говорить с десятками мировых лидеров.
Какие встречи запланированы у Владимира Зеленского в ближайшее время?
Украинская сторона готовится к активной дипломатии. Вместе с партнерами будут обсуждаться шаги для завершения войны. Так встречи Владимира Зеленского состоятся в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН.
Уже в графике – почти два десятка встреч с лидерами разных стран, со всех частей мира – со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи – уже завтра,
– анонсировал президент Украины.
В течение недели Владимир Зеленский также может встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Кроме этого Зеленский примет участие в саммите по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. Украинский лидер надеется, что во время встреч и переговоров мир сможет настроиться на сильные действия ради мира.
Возможна ли встреча Зеленского и Путина?
Президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в комментарии 24 Канала рассказал, что хотя Дональд Трамп и пытается организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, шансы на успешные переговоры низкие. Стороны имеют совершенно противоположные цели. Поэтому Зеленский и Путин могут везти разговор только о замораживании боевых действий, а не о полном мире.
Что известно о подготовке встречи Трампа и Зеленского?
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак накануне начала серьезных дипломатических встреч провел разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Чиновники говорили о подготовке гарантий безопасности и сотрудничестве в военной, оборонной и экономической сферах. Сообщается, что встреча лидеров Украины и США будет важна для установления будущего мира.
Кроме переговоров Зеленского и Трампа в США пройдет встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу.