Будет ли Украина в ЕС в 2030 году: что думает Зеленский
- Зеленский во время Европейского саммита по вопросам расширения высказался о членстве Украины в ЕС.
- Он выразил надежду, что Украина сможет стать полноправным членом Европейского союза до 2030 года.
Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина сможет стать полноправным членом Европейского Союза до 2030 года.
Об этом президент сказал, выступая в онлайн формате на Саммите по расширению ЕС, информирует 24 Канал.
Станет ли Украина членом ЕС в 2030 году?
Зеленскому во время Саммита задали вопрос, где будут Украина и ЕС в 2030 году и будет ли он тем президентом, который приведет Украину в ЕС.
Прежде всего я считаю, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казался фантастикой,
– сказал президент.
По мнению Зеленского, будет справедливо, если после окончания войны Украина станет полноправным членом Европейского Союза.
"Конечно, я хотел бы быть тем президентом, при котором Украина будет в ЕС. Но это, конечно, не означает, что именно это является главным приоритетом. Главное – чтобы Украина присоединилась к ЕС. А кто будет президентом на тот момент – это уже вторичный вопрос", – отметил лидер страны.
Вступление Украины в ЕС: поддерживает ли Трамп
- По словам Зеленского, Трамп понимает, что членство Украины в ЕС – это выбор украинцев, ведь Украина географически, исторически является частью Европы.
- Глава Белого дома поддерживает Украину как будущего члена ЕС, на чем подчеркнул Зеленский.
- Он также рассказал, что говорил с главой Белого дома относительно ветирования вступления Украины в ЕС Венгрией, на что Дональд Трамп пообещал разобраться с этим вопросом.