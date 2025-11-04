Чи буде Україна в ЄС у 2030 році: що думає Зеленський
- Зеленський під час Європейського саміту з питань розширення висловився про членство України в ЄС.
- Він висловив сподівання, що Україна зможе стати повноправним членом Європейського союзу до 2030 року.
Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе стати повноправним членом Європейського Союзу до 2030 року.
Про це президент сказав, виступаючи в онлайн форматі на Саміті з розширення ЄС, інформує 24 Канал.
Чи стане Україна членом ЄС у 2030 році?
Зеленському під час Саміту поставили запитання, де будуть Україна та ЄС у 2030 році і чи буде він тим президентом, який приведе Україну до ЄС.
Передусім я вважаю, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись теж здавався фантастикою,
– сказав президент.
На думку Зеленського, буде справедливо, якщо після закінчення війни Україна стане повноправним членом Європейського Союзу.
"Звичайно, я хотів би бути тим президентом, за якого Україна буде в ЄС. Але це, звичайно, не означає, що саме це є головним пріоритетом. Головне – щоб Україна приєдналася до ЄС. А хто буде президентом на той момент – це вже вторинне питання", – зазначив лідер країни.
Вступ України до ЄС: чи підтримує Трамп
- За словами Зеленського, Трамп розуміє, що членство України в ЄС – це вибір українців, адже Україна є географічно, історично є частиною Європи.
- Глава Білого дому підтримує Україну як майбутнього члена ЄС, на чому наголосив Зеленський.
- Він також розповів, що говорив з очільником Білого дому стосовно ветування вступу України до ЄС Угорщиною, на що Дональд Трамп пообіцяв розібратися з цим питанням.