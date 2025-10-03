Разделят ли в ЕС процесс вступления Украины и Молдовы: что говорят в Еврокомиссии
- Еврокомиссия не планирует разделять процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС.
- Марта Кос отметила, что обе страны выполнили необходимые реформы, и теперь ожидают решения стран-членов ЕС.
Есть информация, что в Брюсселе все чаще предлагают разделить процесс вступления Украины и Молдовы. Еврокомиссар по вопросам расширения прокомментировала эти слухи.
Деталями она поделилась в интервью 24 Каналу.
Смотрите также "Не тот путь": Нидерланды выступили против ускорения вступления Украины в ЕС
Разделят ли в ЕС процесс вступления Украины и Молдовы?
Марта Кос отметила, что Европейская комиссия хочет открыть первый кластер вместе, поэтому "здесь никакого разделения" по Украине и Молдове нет.
И это очень, очень важно. И особенно сейчас нет разницы между двумя странами в том смысле, что они вместе, они понимают важность совместного продвижения. Мы должны продолжать реформы,
– отметила она.
Еврокомиссар отметила, что с точки зрения Еврокомиссии Украина и Молдова уже выполнила свое домашнее задание. Теперь ожидается зеленый свет от стран-членов ЕС.
Что еще говорила еврокомиссар о вступлении Украины в ЕС?
Еврокомиссар отметила, что вступление Украины в ЕС является сложным процессом. Она сравнила его со Словенией, заметив, на 30-летнем разрыве.
Она подчеркнула, что нужно менять судебную систему, бороться с коррупцией, сосредоточиться на правах меньшинств, свободе медиа и государственных закупках.
В то же время Кос также поделились, как Европа собирается бороться с Венгрией, которая блокирует первый кластер переговоров по вступлению Украины в ЕС. Она отметила, что уже есть план действий для решения этого вопроса.