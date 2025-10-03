Є інформація, що у Брюсселі дедалі частіше пропонують розділити процес вступу України та Молдови. Єврокомісарка з питань розширення прокоментувала ці чутки.

Деталями вона поділилася в інтерв'ю 24 Каналу.

Чи розділять у ЄС процес вступу України та Молдови?

Марта Кос зауважила, що Європейська комісія хоче відкрити перший кластер разом, тому "тут ніякого розділення" щодо України та Молдови немає.

І це дуже, дуже важливо. І особливо зараз немає різниці між двома країнами в тому сенсі, що вони разом, вони розуміють важливість спільного просування. Ми маємо продовжувати реформи,

– зауважила вона.

Єврокомісарка зауважила, що з погляду Єврокомісії Україна та Молдова уже виконала своє домашнє завдання. Тепер очікується зелене світло від країн-членів ЄС.

Що ще казала єврокомісарка про вступ України в ЄС?