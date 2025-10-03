Деталями вона поділилася в інтерв'ю 24 Каналу.
Дивіться також "Не той шлях": Нідерланди виступили проти прискорення вступу України до ЄС
Чи розділять у ЄС процес вступу України та Молдови?
Марта Кос зауважила, що Європейська комісія хоче відкрити перший кластер разом, тому "тут ніякого розділення" щодо України та Молдови немає.
І це дуже, дуже важливо. І особливо зараз немає різниці між двома країнами в тому сенсі, що вони разом, вони розуміють важливість спільного просування. Ми маємо продовжувати реформи,
– зауважила вона.
Єврокомісарка зауважила, що з погляду Єврокомісії Україна та Молдова уже виконала своє домашнє завдання. Тепер очікується зелене світло від країн-членів ЄС.
Що ще казала єврокомісарка про вступ України в ЄС?
Єврокомісарка зазначила, що вступ України до ЄС є складним процесом. Вона порівняла його зі Словенією, зауваживши, на 30-річному розриві.
Вона наголосила, що потрібно змінювати судову систему, боротися з корупцією, зосередитися на правах меншин, свободі медіа та державних закупівлях.
Водночас Кос також поділилися, як Європа збирається боротися з Угорщиною, яка блокує перший кластер переговорів щодо вступу України в ЄС. Вона зазначила, що уже є план дій для вирішення цього питання.