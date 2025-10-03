Деталями она поделилась в интервью 24 Каналу.

Разделят ли в ЕС процесс вступления Украины и Молдовы?

Марта Кос отметила, что Европейская комиссия хочет открыть первый кластер вместе, поэтому "здесь никакого разделения" по Украине и Молдове нет.

И это очень, очень важно. И особенно сейчас нет разницы между двумя странами в том смысле, что они вместе, они понимают важность совместного продвижения. Мы должны продолжать реформы,

– отметила она.

Еврокомиссар отметила, что с точки зрения Еврокомиссии Украина и Молдова уже выполнила свое домашнее задание. Теперь ожидается зеленый свет от стран-членов ЕС.

Что еще говорила еврокомиссар о вступлении Украины в ЕС?