Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал украинское вступление в Евросоюз. Он отметил важность единства и определенные "проблемы с Венгрией".

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Чиновница также высказала свое мнение относительно альтернативы членства в ЕС для Украины.

Почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС?

По словам Зеленского, никто не может блокировать наше приближение к ЕС, ведь это решение страны и Европы – видеть в будущем в составе Союза Украину.

Мы имеем определенные проблемы с Венгрией, можем открыто об этом говорить... Поскольку он (Орбан – 24 Канал) имеет выборы, то из-за этого блокирует путь мощной страны (Украины – 24 Канал) в ЕС,

– объяснил президент.

Обратите внимание! В апреле 2026 года в Венгрии должны состояться парламентские выборы.

Кроме того, ситуацию прокомментировала Фредериксен, которая считает необходимым действовать в соответствии со стратегией расширения ЕС. Именно оно означает строительство "максимально мощной Европы".

Премьер-министр отметила единство, ведь 26 стран согласились со вступлением Украины, которая несмотря на войну "делает огромную работу".

Мы не можем позволять одной стране, тем более Орбану, принимать решения относительно будущего Европы,

– подытожила она.

