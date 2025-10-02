"Маємо проблеми з Угорщиною": Зеленський пояснив, чому Орбан блокує вступ України до ЄС
- Зеленський вважає, що Орбан блокує вступ України до ЄС через вибори у своїй країні.
- Прем'єр-міністр Данії заявила, що одній Угорщині не можна дозволяти приймати рішення щодо майбутнього Європи.
Володимир Зеленський укотре прокоментував український вступ до Євросоюзу. Він наголосив на важливості єдності та певних "проблемах із Угорщиною".
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію президента з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Посадовиця також висловила свою думку щодо альтернативи членства в ЄС для України.
Чому Угорщина блокує вступ України до ЄС?
За словами Зеленського, ніхто не може блокувати наше наближення до ЄС, адже це рішення країни та Європи – бачити в майбутньому у складі Союзу Україну.
Ми маємо певні проблеми з Угорщиною, можемо відкрито про це говорити… Оскільки він (Орбан, – 24 Канал) має вибори, то через це блокує шлях потужної країни (України, – 24 Канал) до ЄС,
– пояснив президент.
Зверніть увагу! У квітні 2026 року в Угорщині мають відбутися парламентські вибори.
Окрім того, ситуацію прокоментувала Фредеріксен, яка вважає за необхідне діяти відповідно до стратегії розширення ЄС. Саме воно означає будівництво "максимально потужної Європи".
Прем'єр-міністр наголосила на єдності, адже 26 країн погодилися зі вступом України, яка попри війну "робить величезну роботу".
Ми не можемо дозволяти одній країні, тип паче Орбану, приймати рішення щодо майбутнього Європи,
– підсумувала вона.
Які ще заяви зробив Зеленський 2 жовтня?
- За словами президента, після його зустрічі з Дональдом Трампом можливості України в далекобійній зброї можуть змінитися. Досі Сили оборони використовували лише вітчизняні засоби для таких ударів по Росії.
- Зеленський також зауважив, що наразі ворог запускає по 500 – 600 дронів на день, тоді як українці по 100 – 150. "У нас є достатньо спроможностей, тепер питання у фінансах", – підкреслив він.
- Київ сподівається на 19-й пакет санкцій та інші заходи, зокрема, потрібно зосередитися на тіньовому флоті Росії – самих суднах і їхніх капітанах, на нафтовій інфраструктурі.
- Президент вважає, що Україна є найбільшим спеціалістом зі збиття БпЛА, тому її слід розглядати як частину безпекового проєкту "Стіна дронів".