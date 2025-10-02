Володимир Зеленський укотре прокоментував український вступ до Євросоюзу. Він наголосив на важливості єдності та певних "проблемах із Угорщиною".

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію президента з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Посадовиця також висловила свою думку щодо альтернативи членства в ЄС для України.

Чому Угорщина блокує вступ України до ЄС?

За словами Зеленського, ніхто не може блокувати наше наближення до ЄС, адже це рішення країни та Європи – бачити в майбутньому у складі Союзу Україну.

Ми маємо певні проблеми з Угорщиною, можемо відкрито про це говорити… Оскільки він (Орбан, – 24 Канал) має вибори, то через це блокує шлях потужної країни (України, – 24 Канал) до ЄС,

– пояснив президент.

Зверніть увагу! У квітні 2026 року в Угорщині мають відбутися парламентські вибори.

Окрім того, ситуацію прокоментувала Фредеріксен, яка вважає за необхідне діяти відповідно до стратегії розширення ЄС. Саме воно означає будівництво "максимально потужної Європи".

Прем'єр-міністр наголосила на єдності, адже 26 країн погодилися зі вступом України, яка попри війну "робить величезну роботу".

Ми не можемо дозволяти одній країні, тип паче Орбану, приймати рішення щодо майбутнього Європи,

– підсумувала вона.

