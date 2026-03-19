Зеленский назвал условие, при котором Россия не сможет заблокировать вступление Украины в ЕС
- Владимир Зеленский отметил, что четкая дата вступления Украины в ЕС сделает невозможным блокирование этого процесса со стороны России.
- Украина продолжает проводить реформы и работать на международном уровне для определения конкретной даты вступления в ЕС, что является вопросом доверия, безопасности и будущего.
Владимир Зеленский заявил, что четкая дата вступления Украины в Европейский Союз будет означать, что Россия никак не сможет заблокировать этот процесс.
Об этом глава государства сказал во время обращения к участникам заседания Европейского совета.
Зачем нужна конкретная дата вступления?
Владимир Зеленский заявил, что Россия должна четко осознать и почувствовать неизбежность европейского будущего Украины, которое невозможно остановить.
По его словам, именно поэтому государство проводит внутренние реформы и работает на международном уровне, чтобы обеспечить определение конкретной даты вступления в Европейский Союз.
Если будет определена четкая дата, это будет означать, что Россия никак не сможет заблокировать наше вступление. Вы видите, как блокируются разные вещи и как сложно объединенной Европе реализовать даже уже принятые решения,
– добавил президент.
Зеленский отметил, что подобных препятствий не должно возникнуть по открытию переговорных кластеров или самого вступления Украины, ведь это вопрос доверия, безопасности и будущего.
Напомним, 17 марта стало известно, что украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия по последним трем переговорным кластерам. Следующим этапом является выполнение определенных требований, закрытия переговорных кластеров и подписания договора о вступлении. Это станет финальным шагом на пути к полноправному членству Украины в Европейском Союзе.
Может ли Украина вступить в ЕС в 2027 году?
Страны ЕС заявили, что не поддерживают модель вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Речь идет о формате "сначала членство, а затем интеграция", который был запланирован на 2027 год.
Один из европейских дипломатов заметил, что страны-члены блока остаются приверженными вступлению Украины, однако считают, что это должно происходить по привычной процедуре и определенными правилами, которые предусматривают выполнение необходимых реформ.
Ранее Еврокомиссия подчеркнула необходимость признания однополых браков в Украине для соответствия стандартам ЕС по правам человека. Новый Гражданский кодекс Украины критикуется за сужение правовой защиты для однополых пар, что может осложнить евроинтеграционные обязательства страны.