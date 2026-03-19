Об этом в комментарии корреспонденту 24 Канала рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как в Еврокомиссии реагируют на заявления с конкретными сроками вступления Украины в ЕС?

Они удивляются, при всем максимальном стремлении помочь Украине справиться как можно быстрее с задачами (необходимыми для вступления в ЕС – 24 Канал). Это если мы говорим об их восприятии,

– объяснила нардеп.

В то же время Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинская сторона не должна допустить обвинений в сторону Европейского Союза относительно сроков вступления нашего государства, а также возвращение внутри страны к вопросу: "А надо ли нам в Европейский Союз?".

"У нас нет другого пути быть успешными, мирными, безопасными, сильными, как быть частью европейского пространства", – отметила народный депутат.

До сих пор ЕС рассматривает вступление Украины и Молдовы вместе?

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что на данный момент вопрос вступления Украины в ЕС все еще находится в связке с Молдовой.

Были дискуссии относительно разделения (вступления Украины и Молдовы в ЕС – 24 Канал) перед молдавскими парламентскими выборами. Мне кажется, что на данный момент эта волна прошла,

– резюмировала глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС.

О чем свидетельствует открытие трех последних переговорных кластеров от ЕС для Украины?

Нардеп отметила, что Еврокомиссия креативно подошла к предоставлению Украине переговорных позиций из последних трех кластеров, которые нужны нашей стране для вступления в ЕС. Это произошло неофициально, ведь вето на продолжение переговоров наложила Венгрия.

По словам руководительницы комитета Рады по вопросам интеграции в ЕС, теперь у Украины де-факто есть полная картина ожиданий Европейского Союза относительно вступления.

"Это говорит о том, что есть серьезная политическая поля. Готовность работать над тем, чтобы Украине удалось (вступить в ЕС – 24 Канал)", – пояснила Климпуш-Цинцадзе.

Теперь, по словам нардепа, у украинского правительства есть полностью вся картина, на основе которой он должен подготовить полноценную национальную программу адаптации украинского законодательства к европейским актам. и начать по ней работать.

Хотелось бы, чтобы в правительстве была четкая приоритизация задач: что мы делаем, когда, как, в какой последовательности. Потому что когда я слышу от чиновников, что сейчас речь идет о тотальном выполнении, я одновременно соглашаюсь, но и радикально не согласен с таким подходом. Потому что в каждом секторе мы должны понимать, что идет и за чем,

– подчеркнула украинский парламентарий.

Иванна Климпуш-Цинцадзе также объяснила, что все касается кластера основы, будет определяющим для любого другого секторального направления: для экономики, транспорта, экологии, сельского хозяйства, конкуренции и тому подобное. Поэтому ей хотелось бы видеть всю приоритизацию задач по вступлению в ЕС, которые будет выполнять Кабинет Министров.

