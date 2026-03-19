Об этом в комментарии корреспонденту 24 Канала рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Интересно Пока Орбан возглавляет Венгрию, Украина не вступит в ЕС, – глава МИД Сийярто
Как в Еврокомиссии реагируют на заявления с конкретными сроками вступления Украины в ЕС?
Они удивляются, при всем максимальном стремлении помочь Украине справиться как можно быстрее с задачами (необходимыми для вступления в ЕС – 24 Канал). Это если мы говорим об их восприятии,
– объяснила нардеп.
В то же время Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинская сторона не должна допустить обвинений в сторону Европейского Союза относительно сроков вступления нашего государства, а также возвращение внутри страны к вопросу: "А надо ли нам в Европейский Союз?".
"У нас нет другого пути быть успешными, мирными, безопасными, сильными, как быть частью европейского пространства", – отметила народный депутат.
До сих пор ЕС рассматривает вступление Украины и Молдовы вместе?
Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что на данный момент вопрос вступления Украины в ЕС все еще находится в связке с Молдовой.
Были дискуссии относительно разделения (вступления Украины и Молдовы в ЕС – 24 Канал) перед молдавскими парламентскими выборами. Мне кажется, что на данный момент эта волна прошла,
– резюмировала глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС.
О чем свидетельствует открытие трех последних переговорных кластеров от ЕС для Украины?
Нардеп отметила, что Еврокомиссия креативно подошла к предоставлению Украине переговорных позиций из последних трех кластеров, которые нужны нашей стране для вступления в ЕС. Это произошло неофициально, ведь вето на продолжение переговоров наложила Венгрия.
По словам руководительницы комитета Рады по вопросам интеграции в ЕС, теперь у Украины де-факто есть полная картина ожиданий Европейского Союза относительно вступления.
"Это говорит о том, что есть серьезная политическая поля. Готовность работать над тем, чтобы Украине удалось (вступить в ЕС – 24 Канал)", – пояснила Климпуш-Цинцадзе.
Теперь, по словам нардепа, у украинского правительства есть полностью вся картина, на основе которой он должен подготовить полноценную национальную программу адаптации украинского законодательства к европейским актам. и начать по ней работать.
Хотелось бы, чтобы в правительстве была четкая приоритизация задач: что мы делаем, когда, как, в какой последовательности. Потому что когда я слышу от чиновников, что сейчас речь идет о тотальном выполнении, я одновременно соглашаюсь, но и радикально не согласен с таким подходом. Потому что в каждом секторе мы должны понимать, что идет и за чем,
– подчеркнула украинский парламентарий.
Иванна Климпуш-Цинцадзе также объяснила, что все касается кластера основы, будет определяющим для любого другого секторального направления: для экономики, транспорта, экологии, сельского хозяйства, конкуренции и тому подобное. Поэтому ей хотелось бы видеть всю приоритизацию задач по вступлению в ЕС, которые будет выполнять Кабинет Министров.
На каком этапе вступления в ЕС сейчас находится Украина?
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина получила условия для вступления в ЕС по последним трем кластерам. Речь идет о кластерах: конкурентоспособность, зеленая повестка дня и ресурсы.
Следующим этапом является выполнение определенных требований, закрытие переговорных кластеров и подписание договора о вступлении. В то же время сами кластеры Украина получила в формате Frontloading, который дает возможность Киеву выполнить всю техническую работу на уровне экспертных групп по всем шести кластерам без официального согласия Будапешта.
Интересно, что вице-премьер Украины по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка заявлял, что некоторые страны ЕС, такие как Германия, просят Украину подождать 10 – 20 лет для вступления в ЕС, чтобы проверить необратимость реформ. Чиновник подчеркнул, что у Украины нет столько времени, чтобы ждать, пока все "отстоится".