Об этом глава государства сказал во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

Зачем нужна конкретная дата вступления?

Владимир Зеленский заявил, что Россия должна четко осознать и почувствовать неизбежность европейского будущего Украины, которое невозможно остановить.

По его словам, именно поэтому государство проводит внутренние реформы и работает на международном уровне, чтобы обеспечить определение конкретной даты вступления в Европейский Союз.

Если будет определена четкая дата, это будет означать, что Россия никак не сможет заблокировать наше вступление. Вы видите, как блокируются разные вещи и как сложно объединенной Европе реализовать даже уже принятые решения,

– добавил президент.

Зеленский отметил, что подобных препятствий не должно возникнуть по открытию переговорных кластеров или самого вступления Украины, ведь это вопрос доверия, безопасности и будущего.

Напомним, 17 марта стало известно, что украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия по последним трем переговорным кластерам. Следующим этапом является выполнение определенных требований, закрытия переговорных кластеров и подписания договора о вступлении. Это станет финальным шагом на пути к полноправному членству Украины в Европейском Союзе.

