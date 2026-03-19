Про це глава держави сказав під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

Навіщо потрібна конкретна дата вступу?

Володимир Зеленський заявив, що Росія має чітко усвідомити й відчути неминучість європейського майбутнього України, яке неможливо зупинити.

За його словами, саме тому держава проводить внутрішні реформи та працює на міжнародному рівні, аби забезпечити визначення конкретної дати вступу до Європейського Союзу.

Якщо буде визначена чітка дата, це означатиме, що Росія ніяк не зможе заблокувати наш вступ. Ви бачите, як блокуються різні речі і як складно об'єднаній Європі реалізувати навіть вже ухвалені рішення,

– додав президент.

Зеленський наголосив, що подібних перешкод не має виникнути щодо відкриття переговорних кластерів чи самого вступу України, адже це питання довіри, безпеки та майбутнього.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови за останніми трьома переговорними кластерами. Наступним етапом є виконання визначених вимог, закриття переговорних кластерів і підписання договору про вступ. Це стане фінальним кроком на шляху до повноправного членства України в Європейському Союзі.

