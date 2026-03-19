Про це глава держави сказав під час звернення до учасників засідання Європейської ради.
Навіщо потрібна конкретна дата вступу?
Володимир Зеленський заявив, що Росія має чітко усвідомити й відчути неминучість європейського майбутнього України, яке неможливо зупинити.
За його словами, саме тому держава проводить внутрішні реформи та працює на міжнародному рівні, аби забезпечити визначення конкретної дати вступу до Європейського Союзу.
Якщо буде визначена чітка дата, це означатиме, що Росія ніяк не зможе заблокувати наш вступ. Ви бачите, як блокуються різні речі і як складно об'єднаній Європі реалізувати навіть вже ухвалені рішення,
– додав президент.
Зеленський наголосив, що подібних перешкод не має виникнути щодо відкриття переговорних кластерів чи самого вступу України, адже це питання довіри, безпеки та майбутнього.
Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови за останніми трьома переговорними кластерами. Наступним етапом є виконання визначених вимог, закриття переговорних кластерів і підписання договору про вступ. Це стане фінальним кроком на шляху до повноправного членства України в Європейському Союзі.
Чи може Україна вступити в ЄС у 2027 році?
Країни ЄС заявили, що не підтримують модель вступу України до ЄС за пришвидшеною процедурою. Мовиться про формат "спочатку членство, а потім інтеграція", який було заплановано на 2027 рік.
Один із європейських дипломатів зауважив, що країни-члени блоку залишаються прихильними до вступу України, однак вважають, що це має відбуватись за звичною процедурою та визначеними правилами, які передбачають виконання необхідних реформ.
Раніше Єврокомісія наголосила на необхідності визнання одностатевих шлюбів в Україні для відповідності стандартам ЄС з прав людини. Новий Цивільний кодекс України критикується за звуження правового захисту для одностатевих пар, що може ускладнити євроінтеграційні зобов'язання країни.