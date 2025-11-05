Опять тушим пожар, – майор ВСУ эмоционально отреагировал на решение держать Покровск как можно дольше

Украина будет удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию максимально долго. Туда перебросят дополнительные резервы. Однако возникает вопрос, почему это делается только сейчас, а не было сделано раньше.

Об этом в эфире 24 Канала отметил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, озвучив, что сейчас ситуация на этом отрезке фронта тяжелая, определенные украинские подразделения испытывают проблемы с логистикой.

Ключевая задача – сохранить личный состав

Благодаря успешным тактическим действиям в частности бойцов ГУР и других спецподразделений, которые прибыли в район Покровска, в определенной степени удалось стабилизировать ситуацию с логистикой. Однако, как пояснил майор ВСУ, на оперативное значение должны повлиять решения, которые должен принять Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Мы снова тушим пожар. Опять происходят действия, которые просто не должны были произойти. Посылается поддержка тогда, когда уже идут городские бои. Эта ситуация могла бы быть лучше, если бы заранее были отработаны первые действия по инфильтрации российских военных, запаивания этих дыр с юга Покровска,

– считает Ткачук.

Он отметил, что на текущий момент крайне важно позаботиться о жизни украинских военнослужащих, которые находятся на Покровском направлении. Ткачук отметил на том, что за последний год война очень изменилась. Он объяснил, что выжить в открытом пространстве, где постоянно летают вражеские дроны – невозможно, а доставка туда необходимого – это отдельная операция.

Сегодня, как подытожил майор ВСУ, нужны эффективные решения, которые позволят сохранить жизнь личного состава. Ведь ключевая ценность для нашего государства, что отличает ее от России, как подчеркнул Ткачук – это ее военные.

