ВСУ освободили Удачное в Донецкой области. В населённом пункте провели полную зачистку от российских оккупантов.

Над поселком установили флаг Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как проходило освобождение Удачного?

Над освобождением Удачного работал полк "Скала".

В прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага.

В Генштабе показали видео, как происходила зачистка населенного пункта. На одном из кадров видно, как украинские военные выстрелом из гранатомета уничтожили вражескую позицию.

Операция продолжалась в течение 2 недель. После чего над поселком взвился украинский флаг.

Дело выполнено, дальше будет больше. Слава Украине!

– сказал воин на опубликованном видео.

Освобождение Удачного: смотрите видео

