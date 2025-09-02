Укр Рус
2 сентября, 11:17
2

ВСУ освободили Удачное под Покровском и установили там флаг Украины

София Рожик
Основные тезисы
  • ВСУ освободили Удачное в Донецкой области, над поселком установлен флаг Украины после полной зачистки от российских оккупантов.
  • Операция по освобождению длилась 2 недели, над ней работал полк "Скала".

ВСУ освободили Удачное в Донецкой области. В населённом пункте провели полную зачистку от российских оккупантов.

Над поселком установили флаг Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как проходило освобождение Удачного?

Над освобождением Удачного работал полк "Скала".

В прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага.

В Генштабе показали видео, как происходила зачистка населенного пункта. На одном из кадров видно, как украинские военные выстрелом из гранатомета уничтожили вражескую позицию.

Операция продолжалась в течение 2 недель. После чего над поселком взвился украинский флаг.

Дело выполнено, дальше будет больше. Слава Украине!
– сказал воин на опубликованном видео.

Освобождение Удачного: смотрите видео

В Генштабе сообщали об освобождении Новоэкономичного

  • Поселок Новоэкономическое в Донецкой области освободили украинские штурмовые группы полка "Скала". Операция также продолжалась в течение 2 недель.
  • Над поселком взвился украинский флаг. Это произошло ориентировочно 30 или 31 августа.
  • В то же время в сводке Генштаба за 1 сентября сообщалось, что россияне продолжают штурмовать Новоэкономическое и ряд других населенных пунктов на Покровском направлении.