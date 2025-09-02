Укр Рус
24 Канал Головні новини ЗСУ звільнили Удачне під Покровськом та встановили там прапор України
2 вересня, 11:17
2

ЗСУ звільнили Удачне під Покровськом та встановили там прапор України

Софія Рожик
Основні тези
  • ЗСУ звільнили Удачне на Донеччині, над селищем встановлено прапор України після повної зачистки від російських окупантів.
  • Операція звільнення тривала 2 тижні, над нею працював полк "Скеля".

ЗСУ звільнили Удачне на Донеччині. У населеному пункті провели повну зачистку від російських окупантів.

Над селищем встановили прапор України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни штурмують Куп'янськ і Покровськ: карта фронту на 2 вересня 

Як проходило звільнення Удачного?

Над звільненням Удачного працював полк "Скеля".

У прямому контакті та за підтримки засобів ураження було знищено усі опорні пункти ворога.

У Генштабі показали відео, як відбувалася зачистка населеного пункту. На одному із кадрів видно, як українські військові пострілом із гранатомета знищили ворожу позицію.

Операція тривала протягом 2 тижнів. Після чого над селищем замайорів український прапор.

Справу виконано, далі буде більше. Слава Україні!
– сказав воїн на опублікованому відео.

Звільнення Удачного: дивіться відео

У Генштабі повідомляли про звільнення Новоекономічного

  • Селище Новоекономічне на Донеччині звільнили українські штурмові групи полку "Скеля". Операція також тривала протягом 2 тижнів.
  • Над селищем замайорів український прапор. Це сталося орієнтовно 30 чи 31 серпня.
  • Водночас у зведенні Генштабу за 1 вересня повідомлялося, що росіяни продовжують штурмувати Новоекономічне та низку інших населених пунктів на Покровському напрямку.