ЗСУ звільнили Удачне під Покровськом та встановили там прапор України
- ЗСУ звільнили Удачне на Донеччині, над селищем встановлено прапор України після повної зачистки від російських окупантів.
- Операція звільнення тривала 2 тижні, над нею працював полк "Скеля".
ЗСУ звільнили Удачне на Донеччині. У населеному пункті провели повну зачистку від російських окупантів.
Над селищем встановили прапор України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як проходило звільнення Удачного?
Над звільненням Удачного працював полк "Скеля".
У прямому контакті та за підтримки засобів ураження було знищено усі опорні пункти ворога.
У Генштабі показали відео, як відбувалася зачистка населеного пункту. На одному із кадрів видно, як українські військові пострілом із гранатомета знищили ворожу позицію.
Операція тривала протягом 2 тижнів. Після чого над селищем замайорів український прапор.
Справу виконано, далі буде більше. Слава Україні!
– сказав воїн на опублікованому відео.
Звільнення Удачного: дивіться відео
У Генштабі повідомляли про звільнення Новоекономічного
- Селище Новоекономічне на Донеччині звільнили українські штурмові групи полку "Скеля". Операція також тривала протягом 2 тижнів.
- Над селищем замайорів український прапор. Це сталося орієнтовно 30 чи 31 серпня.
- Водночас у зведенні Генштабу за 1 вересня повідомлялося, що росіяни продовжують штурмувати Новоекономічне та низку інших населених пунктів на Покровському напрямку.