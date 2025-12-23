ВСУ отошли из Северска, – Генштаб

Военные ВСУ рассказали, что в районе Северска продолжаются тяжелые бои. С целью сохранения жизней украинских воинов и боеспособности подразделений защитники отошли из населенного пункта.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно о ситуации в Донецкой области?

По информации защитников, в районе Северска в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и несмотря на существенные потери продолжают активные наступательные действия.

С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта,

– отметили в Генштабе.

Там отметили, что Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.

Военные уточнили, что оккупанты смогли продвинуться благодаря значительному численному преимуществу и постоянному давлению малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Город остается под огневым контролем украинских войск.

Оккупантам, которые находятся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения,

– говорят украинские воины.

Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении. Принимаются все меры для снижения наступательного потенциала частей и подразделений врага.

