В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 7 – 8 сентября. К сожалению, российским войскам удалось продвинуться в Донецкой области. В то же время Силы обороны имели успехи на Сумщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Читайте также Освобождение от оккупантов села Заречное: в ВСУ рассказали детали и показали эксклюзивные кадры Как изменилась ситуация на разных направлениях? Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. 8 сентября украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что Силы обороны вернули себе Безсаловку (на северо-запад Сум).



8 сентября украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что Силы обороны вернули себе Безсаловку (на северо-запад Сум). 8 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но не продвинулись.



, но не продвинулись. 7 и 8 сентября оккупанты также продолжили наступление к востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного, но успеха не достигли.



вблизи Амбарного, но успеха не достигли. Враг осуществлял наступательные операции на Купянском направлении , но подтвержденного продвижения не зафиксировано.



, но подтвержденного продвижения не зафиксировано. Российские войска 8 сентября продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но не продвинулись.



Недавно украинские войска продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, свидетельствуют о том, что Силы обороны продвинулись на востоке Заречного (к востоку от Лимана). Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW 8 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении , но безрезультатно.



, но безрезультатно. Недавно российские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 сентября, свидетельствуют о том, что вражеская армия недавно продвинулась к северу от Григорьевки (к северо-востоку от Константиновки).



. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 сентября, свидетельствуют о том, что вражеская армия недавно продвинулась к северу от Григорьевки (к северо-востоку от Константиновки). Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья 8 сентября, но не достигли подтвержденного продвижения.



8 сентября, но не достигли подтвержденного продвижения. В тот же день россияне продолжили атаки на Покровском направлении , но успеха врагу достичь не удалось.



, но успеха врагу достичь не удалось. Российские войска также продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении , однако безрезультатно.



, однако безрезультатно. Вражеская армия осуществляла наступление на Великомихайловском направлении 8 сентября, но не достигла подтвержденного продвижения.



8 сентября, но не достигла подтвержденного продвижения. 8 сентября российские войска осуществили наступательные действия на востоке Запорожской области , однако подтвержденных результатов не имели.



, однако подтвержденных результатов не имели. В тот же день армия России атаковала и на западе Запорожской области , однако продвижение не зафиксировано.



, однако продвижение не зафиксировано. У Херсонской области российские силы провели ограниченные наземные атаки, в частности к северо-востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но также без успеха. Что происходит на фронте: последние новости Бойцы 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что российское командование перебросило в Покровск опытные подразделения морской пехоты. Там россияне планируют сделать "решающий прорыв" с ключевой целью захватить агломерации Покровск – Краматорск – Славянск.



В то же время заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась в разы. Сейчас украинским военным там удается держать ситуацию под контролем.



Утром 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что силами 425-го отдельного штурмового полка "Скала" было полностью взято под контроль село Заречное Лиманской городской общины Краматорского района Донецкой области.