В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 7 – 8 вересня. На жаль, російським військам вдалося просунутися на Донеччині. Водночас Сили оборони мали успіхи на Сумщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Як змінилася ситуація на різних напрямках? Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. 8 вересня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Сили оборони повернули собі Безсалівку (на північний захід Сум).



8 вересня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Сили оборони повернули собі Безсалівку (на північний захід Сум). 8 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не просунулися.



, але не просунулися. 7 та 8 вересня окупанти також продовжили наступ на схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного, але успіху не досягли.



поблизу Амбарного, але успіху не досягли. Ворог здійснював наступальні операції на Куп'янському напрямку , але підтвердженого просування не зафіксовано.



, але підтвердженого просування не зафіксовано. Російські війська 8 вересня продовжили наступальні операції в напрямку Борової, але не просунулися.



Нещодавно українські війська просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що Сили оборони просунулися на сході Зарічного (на схід від Лимана). Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW 8 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку , але безрезультатно.



, але безрезультатно. Нещодавно російські війська просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що ворожа армія нещодавно просунулася на північ від Григорівки (на північний схід від Костянтинівки).



. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 вересня, свідчать про те, що ворожа армія нещодавно просунулася на північ від Григорівки (на північний схід від Костянтинівки). Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля 8 вересня, але не досягли підтвердженого просування.



8 вересня, але не досягли підтвердженого просування. В той же день росіяни продовжили атаки на Покровському напрямку , але успіху ворогу досягти не вдалось.



, але успіху ворогу досягти не вдалось. Російські війська також продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку , однак безрезультатно.



, однак безрезультатно. Ворожа армія здійснювала наступ на Великомихайлівському напрямку 8 вересня, але не досягла підтвердженого просування.



8 вересня, але не досягла підтвердженого просування. 8 вересня російські війська здійснили наступальні дії на сході Запорізької області , однак підтверджених результатів не мали.



, однак підтверджених результатів не мали. Того ж дня армія Росії атакувала і на заході Запорізької області , проте просування не зафіксовано.



, проте просування не зафіксовано. У Херсонській області російські сили провели обмежені наземні атаки, зокрема на північний схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, але також без успіху. Що відбувається на фронті: останні новини Бійці 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що російське командування перекинуло до Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти. Там росіяни планують зробити "вирішальний прорив" з ключовою метою захопити агломерації Покровськ – Краматорськ – Слов'янськ.



Водночас заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що ситуація на Покровському напрямку покращилась в рази. Зараз українським військовим там вдається тримати ситуацію під контролем.



Вранці 8 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що силами 425-го окремого штурмового полку "Скеля" було повністю взято під контроль село Зарічне Лиманської міської громади Краматорського району на Донеччині.