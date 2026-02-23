Не повторять ошибок врага: обозреватель сказал, что позволит ВСУ развить успехи на Запорожье

Украина провела успешные контратакующие действия в Запорожской области. Однако важно закрепить успех, ведь для врага это направление остается приоритетным.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что с контратаками Сил обороны в Запорожье можно провести параллели с аналогичными действиями в Купянске. Также он объяснил, где россияне планируют наступать весной и летом.

Как Силам обороны удалось осуществить удачные контрнаступательные действия?

Шарп отметил, что украинские силы как и в Запорожье, так и ранее в Купянске провели удачные контратакующие действия локального значения. Как и в Купянске, в Запорожской области российские наступательные группы зашли слишком далеко вперед, подставив себя под удары с флангов и с тех или иных удобных для украинского резерва ракурсов. И украинскому командованию удалось использовать эту ситуацию.

"Однако очень важно, чтобы это стало тенденцией, а не было эпизодом. Есть еще один очень важный момент. Успешные контратаки имеют огромное значение, но каждая из них должна быть очень тщательно продумана для того, чтобы освобождение собственной территории не приводило к тяжелым, неприемлемым потерям", – подчеркнул военный обозреватель.

Обратите внимание! Украинские силы, по мнению военнослужащего Сил ТрО ВСУ Александра Мусиенко, сдержали продвижение врага в направлении Гуляйполя Запорожской области и в сторону Днепропетровской области. В частности речь идет об участке возле населенного пункта Терноватое Запорожской области. Россияне, по его словам, пытались двигаться к тому же Терноватому, создавая плацдармы для дальнейшего наступления. Они стремились выйти из тактического пространства на оперативное, и тогда угрозы для ВСУ выросли бы.

Нужно учитывать, что контратаки осуществляли те, кто умеет это делать. Они должны проводиться, по его мнению, не просто с целью освобождения небольших участков территории, а с причинением противнику существенных потерь, чтобы ослабить его наступательный потенциал. При этом собственные потери должны быть небольшими.

Сейчас эти действия очень обнадеживают. Важно самим не зарваться, как это сделали россияне на этом направлении, а также, чтобы это было тенденцией. Кроме того, необходимо понимать, что россияне все равно бросят значительные силы на Запорожское направление,

– объяснил Давид Шарп.

Запорожская область и граница Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей – это приоритетные направления весеннюю и летнюю компанию россиян. Важно понимать, что будет давление, поэтому, по словам военного обозревателя, необходимо осуществлять как можно более эффективную оборону с правильных позиций и с правильными пропорциями потерь.

Что происходит на Запорожском направлении?