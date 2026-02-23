Не повторювати помилок ворога: оглядач сказав, що дозволить ЗСУ розвинути успіхи на Запоріжжі

Україна провела успішні контратакувальні дії у Запорізькій області. Проте важливо закріпити успіх, адже для ворога цей напрямок залишається пріоритетним.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, наголосивши, що з контратаками Сил оборони на Запоріжжі можна провести паралелі з аналогічними діями у Куп'янську. Також він пояснив, де росіяни планують наступати весною та влітку.

Як Силам оборони вдалося здійснити вдалі контрнаступальні дії?

Шарп наголосив, що українські сили як і на Запоріжжі, так і раніше у Куп'янську провели вдалі контратакувальні дії локального значення. Як і в Куп'янську, у Запорізькій області російські наступальні групи зайшли занадто далеко вперед, підставивши себе під удари з флангів і з тих чи інших зручних для українського резерву ракурсів. І українському командуванню вдалося використати цю ситуацію.

"Проте дуже важливо, щоб це стало тенденцією, а не було епізодом. Є ще один дуже важливий момент. Успішні контратаки мають величезне значення, але кожна з них має бути дуже ретельно продумана для того, щоб звільнення власної території не призводило до важких, неприйнятних втрат", – підкреслив військовий оглядач.

Зверніть увагу! Українські сили, на думку військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ Олександра Мусієнка, стримали просування ворога в напрямку Гуляйполя Запорізької області та в бік Дніпропетровської області. Зокрема йдеться про ділянку біля населеного пункту Тернувате Запорізької області. Росіяни, за його словами, намагалися рухатися до того ж Тернуватого, створюючи плацдарми для подальшого наступу. Вони прагнули вийти з тактичного простору на оперативний, і тоді загрози для ЗСУ зросли б.

Потрібно враховувати, що контратаки здійснювали ті, хто вміє це робити. Вони мають проводитися, на його думку, не просто з метою звільнення невеликих ділянок території, а із заподіянням противникові суттєвих втрат, щоб послабити його наступальний потенціал. При цьому власні втрати мають бути невеликими.

Наразі ці дії дуже обнадіюють. Важливо самим не зарватися, як це зробили росіяни на цьому напрямку, а також, щоб це було тенденцією. Крім того, необхідно розуміти, що росіяни все одно кинуть значні сили на Запорізький напрямок,

– пояснив Давид Шарп.

Запорізька область та кордон Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей – це пріоритетні напрямки весняну і літню компанію росіян. Важливо розуміти, що буде тиск, тому, за словами військового оглядача, необхідно здійснювати якомога ефективнішу оборону з правильних позицій та з правильними пропорціями втрат.

Що відбувається на Запорізькому напрямку?