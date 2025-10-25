Укр Рус
25 октября, 17:17
ВСУ зачистили Торское: полковник запаса раскрыл, какие возможности теперь появились

Юлия Гринишина
Основные тезисы
  • ВСУ зачистили Торское от вражеских войск, благодаря чему удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию на Лиманском направлении.
  • 425-й полк ликвидировал до сотни российских захватчиков в этом населенном пункте; украинские силы сдерживают попытки противника продвинуться в сторону Лимана.

Населенный пункт Торское в Донецкой области зачищен от российских оккупантов штурмовиками 425-го полка. Это отличные бойцы, которые особенно эффективно проявляют себя на "аварийных" участках.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, уточнив, что Торское расположено на левом берегу реки Черный Жеребец.

Продвижение врага удалось сдержать

Сегодня возможность сдержать российские войска на местности до Черного Жеребца, которую сейчас обеспечил 425-й полк, позволяет прикрыть Лиман. Как пояснил военный эксперт, в частности с востока.

Хотя проблемы для Лимана с севера остаются. Россияне севернее Торского уже пересекли Черный Жеребец и нависают над ним. Поэтому ситуация на этом направлении сложная, 
– озвучил Свитан.

Однако, по его словам, пока ее в определенной степени удалось стабилизировать. Он также отметил, что опасный отрезок образовался в районе населенного пункта Ямполь. Как объяснил Свитан, Ямпольско-Торская операция позволяет украинским силам сдержать продвижение противника по левому берегу Северского Донца.

Ситуация в Донецкой области: последние новости

  • Штурмовики 425-го полка "Скала" осуществили зачистку Торского на Лиманском направлении. Бойцы2 4 октября рассказали, что удалось ликвидировать до сотни российских захватчиков, которые находились там с незначительным боекомплектом, скрывались в подвальных помещениях, не имея продуктов и воды.
  • Продолжается контрнаступление ВСУ в районе Доброполья. Ранее враг смог просочиться вглубь украинской обороны. На этом отрезке фронта нашим бойцам удалось остановить продвижение противника, освободить значительную часть территорий и провести зачистку от ДРГ.
  • 25 октября в Генштабе сообщили, что штурмовики 82-й бригады освободили от российских оккупантов Сухецкое (Покровское направление). Во время штурмовых действий украинские бойцы вступили в бой с 60 российскими солдатами. Большинство из них удалось уничтожить, некоторые были взяты в плен.