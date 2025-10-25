ЗСУ зачистили Торське: полковник запасу розкрив, які можливості тепер з'явилися

Населений пункт Торське в Донецькій області зачищений від російських окупантів штурмовиками 425-го полку. Це відмінні бійці, які особливо ефективно проявляють себе на "аварійних" ділянках.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, уточнивши, що Торське розташоване на лівому березі річки Чорний Жеребець.

Просування ворога вдалося стримати

Сьогодні можливість стримати російські війська на місцевості до Чорного Жеребця, яку нині забезпечив 425-й полк, дає змогу прикрити Лиман. Як пояснив військовий експерт, зокрема зі сходу.

Хоча проблеми для Лимана з півночі залишаються. Росіяни північніше від Торського вже перетнули Чорний Жеребець і нависають над ним. Тому ситуація на цьому напрямку складна,

– озвучив Світан.

Проте, з його слів, наразі її певною мірою вдалося стабілізувати. Він також зауважив на тому, що небезпечний відрізок утворився в районі населеного пункту Ямпіль. Як зазначив Світан, Ямпільсько-Торська операція дає змогу українським силам стримати просування противника по лівому берегу Сіверського Донця.

