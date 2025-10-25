ЗСУ зачистили Торське: полковник запасу розкрив, які можливості тепер з'явилися
- ЗСУ зачистили Торське від ворожих військ, завдяки чому вдалося певню мірою стабілізувати ситуацію на Лиманському напрямку.
- 425-й полк ліквідував до сотні російських загарбників у цьому населеному пункті; українські сили стримують спроби противника просунутися в бік Лимана.
Населений пункт Торське в Донецькій області зачищений від російських окупантів штурмовиками 425-го полку. Це відмінні бійці, які особливо ефективно проявляють себе на "аварійних" ділянках.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, уточнивши, що Торське розташоване на лівому березі річки Чорний Жеребець.
Просування ворога вдалося стримати
Сьогодні можливість стримати російські війська на місцевості до Чорного Жеребця, яку нині забезпечив 425-й полк, дає змогу прикрити Лиман. Як пояснив військовий експерт, зокрема зі сходу.
Хоча проблеми для Лимана з півночі залишаються. Росіяни північніше від Торського вже перетнули Чорний Жеребець і нависають над ним. Тому ситуація на цьому напрямку складна,
– озвучив Світан.
Проте, з його слів, наразі її певною мірою вдалося стабілізувати. Він також зауважив на тому, що небезпечний відрізок утворився в районі населеного пункту Ямпіль. Як зазначив Світан, Ямпільсько-Торська операція дає змогу українським силам стримати просування противника по лівому берегу Сіверського Донця.
Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Ситуація на Донеччині: останні новини
- Штурмовики 425-го полку "Скеля" здійснили зачистку Торського на Лиманському напрямку. Бійці 24 жовтня розповіли, що вдалося ліквідувати до сотні російських загарбників, які перебували там з незначним боєкомплектом, переховувалися в підвальних приміщеннях, не маючи продуктів та води.
- Триває контрнаступ ЗСУ в районі Добропілля. Раніше ворог зміг просочитися вглиб української оборони. На цьому відрізку фронту нашим бійцям вдалося зупинити просування противника, звільнити значну частину територій і провести зачистку від ДРГ.
- 25 жовтня в Генштабі повідомили, що штурмовики 82-ї бригади звільнили від російських окупантів Сухецьке (Покровський напрямок). Під час штурмових дій українські бійці вступили в бій з 60 російськими солдатами. Більшість з них вдалося знищити, деякі були взяті в полон.