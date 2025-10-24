Про це 24 Каналу розповів військовий із Добропільського напрямку, зазначивши, що противник створює "кілл-зони" вже з більшою відстанню. Якщо раніше мовилось про 5 – 7 кілометрів, то зараз 15 – 20, а в деяких випадках навіть більше. Це дуже ускладнює логістику.

Як росіянам вдається створювати проблеми для Сил оборони?

Військовий підкреслив, що окупанти покращують якість своїх FPV-дронів, через "дрони-матки", які заносять FPV набагато далі. Тому й дуже ускладнилась логістика із використанням транспорту.

А без транспорту ти теж не сильно забезпечиш позиції. Треба багато чого завозити. А пішки 10 – 15 кілометрів не зможеш багато на собі занести. Це відбувається по всьому фронту,

– сказав він.

Українські військові також намагаються подібно тиснуть на ворога, ускладнюючи йому логістику. З кожним місяцем вона стає все складнішою.

Що зараз відбувається на біля Добропілля: карта

Окупанти використовують "дрони-матки", які залітають вглиб фронту. Це поки не масове застосування, а поодинокі випадки.

Але ми вже бачили, якщо щось у росіян є ефективним, то вони це масштабують. Думаю, що там вже цим займаються. А через умовні 1 – 2 місяці будуть зовсім непоодинокі випадки,

– підкреслив військовослужбовець.

Його підрозділ поки не має такого озброєння, але в цілому Збройні Сили України працюють над тим, щоб збільшити кількість таких "дронів-маток". Зараз відомо, що наші захисники рідко використовують таку зброю. За словами військового, противник нас в цьому випереджає. Однак, Україна не стоїть на місці й намагаємося збільшити дальність ураження різними засобами.

