Россия продолжает нести потери в технике. Недавно на одном из направлений фронта был уничтожен очередной вражеский "Солнцепек".

Военные показали соответствующие кадры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.

Что известно об уничтожении "Солнцепека"?

Россия понесла такие серьезные потери на Запорожском направлении.

Тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепёк" уничтожили бойцы 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области.

Это произошло ... благодаря четкому взаимодействию экипажей БпАК, разведчиков роты разведки и взвода разведки и корректировки,

– отметили в Силах обороны Юга.

Что известно о "Солнцепеке"? Эту огнеметную систему относят к тяжелому вооружению.



"Солнцепеком" выводят из строя легкобронированную технику, разрушают здания и сооружения, уничтожают живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях.



Эта система оборудована зажигательными или термобарическими боеприпасами. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением.

Уничтожение "Солнцепека": смотрите видео

