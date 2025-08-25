ЗСУ знищили "Солнцепьок" росіян на Запорізькому напрямку: відео успішного "полювання"
- На Запорізькому напрямку знищено російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок".
- Знищення відбулося завдяки злагодженій роботі екіпажів БпАК, розвідників роти розвідки та взводу розвідки і коригування, повідомляють Сили оборони Півдня.
Росія продовжує зазнавати втрат у техніці. Нещодавно на одному із напрямків фронту було знищено черговий ворожий "Солнцепьок".
Військові показали відповідні кадри. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня.
Дивіться також Майже 900 окупантів і 50 артилерійських систем: втрати ворога на 25 серпня
Що відомо про знищення "Солнцепьока"?
Росія зазнала такої серйозної втрати на Запорізькому напрямку.
Важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок" знищили бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини.
Це сталося … завдяки чіткій взаємодії екіпажів БпАК, розвідників роти розвідки та взводу розвідки і коригування,
– наголосили у Силах оборони Півдня.
Що відомо про "Солнцепьок"?
Цю вогнеметну систему відносять до важкого озброєння.
"Солнцепьоком" виводять з ладу легкоброньовану техніку, руйнують будівлі та споруди, знищують живу силу противника на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.
Ця система обладнана запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.
Знищення "Солнцепьока": дивіться відео
Втрати Росії: останні новини
- Під час оборони Покровська 7 корпус ДШВ знешкодив ударом FPV замасковану російську гармату. Український дрон майстерно пролетів крізь забудову та природні перешкоди і вивів із ладу ворожу техніку.
- Днями Сили оборони також атакували командний пункт окупантів у Соледарі. Було знищено щонайменше 1 командира та 5 офіцерів.
- Окрім того, українські зенітники вперше знищили російський безпілотник "Орлан-30". Він був "маткою" для перевезення двох FPV-дронів.