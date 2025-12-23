Не нужно этого бояться, – эксперт оценил последствия выхода ВСУ из Северска
- ВСУ вышли из Северска, но могут удерживать западные высоты, которые важны для обороны и сдерживания врага.
- Сергей Кузано объяснил, что выход из города связан с нехваткой сил, но не означает потерю контроля над регионом; такой же сценарий был ранее у Часового Яра.
В Генштабе официально сообщили, что Вооруженные Силы Украины отошли из Северска, что в Донецкой области. Однако этот город является оборонительным рубежом, поэтому выход из городской застройки –на худший сценарий.
Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что будущие продвижения врага можно удержать, ведь все зависит от географического расположения. Говорится о высотах на западе от Северска.
Смотрите также "Гордимся своей работой": двое пехотинцев вышли с позиции вблизи Константиновки через 130 дней
Какими будут последствия выхода ВСУ из Северска
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что оборона Северска напоминала оборону Бахмута – украинские бойцы должны были контролировать городскую застройку и западные высоты. Однако без сил и резервов оборонять город невозможно, поэтому ВСУ вышли из Северска.
Самое главное сейчас – сохранить управляемость подразделениями, которые там находились и минимизировать потери.
То есть только что состоялась критическая концентрация сил противника, насыщение этой территории малыми пехотными группами врага. Однако не нужно этого бояться – важным является удержание этих западных высот, откуда будет обстрел низин, по которым пытается продвигаться противник,
– подчеркнул он.
Ситуация возле Северска: смотрите на карте
Кузан добавил, что Северск следует рассматривать как оборонительный рубеж, а не как административный центр. Очевидно, что любое продвижение противника в этом регионе будет означать его приближение к Краматорску и Славянску.
Однако пока ВСУ удерживают рубежи обороны на западе Северска, россияне об этих городах могут только мечтать. Такая же ситуация возле Часового Яра – враг зашел в город, но не продвинулся дальше.
Обратите внимание! Вчера в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты совершили наступление на Северском направлении вблизи самого Северска, а также Ямполя, Дроновки, Закитного, Кузьминовки, Выемки и Бондарного.
Что предшествовало отходу ВСУ из города?
- 15 декабря Юрий Бутусов сообщил, что враг давит из Северска, поэтому главной задачей ВСУ является построить надежные рубежи обороны, для того, чтобы не допустить быстрого продвижения врага на Славянск и Краматорск.
- Через два дня аналитики Deep State заметили, что ситуация в городе ухудшилась. В это время россияне захватили Выемку на юге от Северска и Серебрянку – на севере.
- Уже позже стало известно, что оккупанты закрепились в Дроновке. Южнее – захватили Звановку, закрепились в Свято-Покровском и продвинулись в районах сел Федоровка, Переездное и Васюковка.