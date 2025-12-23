Не нужно этого бояться, – эксперт оценил последствия выхода ВСУ из Северска

В Генштабе официально сообщили, что Вооруженные Силы Украины отошли из Северска, что в Донецкой области. Однако этот город является оборонительным рубежом, поэтому выход из городской застройки –на худший сценарий.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что будущие продвижения врага можно удержать, ведь все зависит от географического расположения. Говорится о высотах на западе от Северска.

Смотрите также "Гордимся своей работой": двое пехотинцев вышли с позиции вблизи Константиновки через 130 дней

Какими будут последствия выхода ВСУ из Северска

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что оборона Северска напоминала оборону Бахмута – украинские бойцы должны были контролировать городскую застройку и западные высоты. Однако без сил и резервов оборонять город невозможно, поэтому ВСУ вышли из Северска.

Самое главное сейчас – сохранить управляемость подразделениями, которые там находились и минимизировать потери.

То есть только что состоялась критическая концентрация сил противника, насыщение этой территории малыми пехотными группами врага. Однако не нужно этого бояться – важным является удержание этих западных высот, откуда будет обстрел низин, по которым пытается продвигаться противник,

– подчеркнул он.

Ситуация возле Северска: смотрите на карте

Кузан добавил, что Северск следует рассматривать как оборонительный рубеж, а не как административный центр. Очевидно, что любое продвижение противника в этом регионе будет означать его приближение к Краматорску и Славянску.

Однако пока ВСУ удерживают рубежи обороны на западе Северска, россияне об этих городах могут только мечтать. Такая же ситуация возле Часового Яра – враг зашел в город, но не продвинулся дальше.

Обратите внимание! Вчера в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты совершили наступление на Северском направлении вблизи самого Северска, а также Ямполя, Дроновки, Закитного, Кузьминовки, Выемки и Бондарного.

Что предшествовало отходу ВСУ из города?