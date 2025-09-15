ВСУ зачистили от врага населенный пункт Панковка в Донецкой области
Вооруженные Силы Украины зачистили от российских оккупантов населенный пункт Панковка в Донецкой области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Соответствующую информацию там обнародовали под вечер 15 сентября.
Что известно об освобождении от врага Панковки?
В понедельник, 15 сентября, в Генштабе подтвердили, что Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Панковка.
На Покровском направлении, в ходе действий, которые проводит 225-й отдельный штурмовой полк, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области,
– говорится в сообщении.
Напомним, что утром 15 сентября 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" сообщил, что подразделения ВСУ и Нацгвардии зачистили от противника Панковку и прилегающие территории.
Какова ситуация на фронте?
15 августа стало известно, что ВСУ отбросили российские войска сразу возле 7 поселков.
Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ 15 сентября, в целом за вчера на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений.
Самая горячая ситуация на Покровском направлении – там наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора.