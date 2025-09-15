ВСУ зачистили от врага населенный пункт Панковка в Донецкой области

Вооруженные Силы Украины зачистили от российских оккупантов населенный пункт Панковка в Донецкой области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Соответствующую информацию там обнародовали под вечер 15 сентября.

Что известно об освобождении от врага Панковки?

В понедельник, 15 сентября, в Генштабе подтвердили, что Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Панковка.

На Покровском направлении, в ходе действий, которые проводит 225-й отдельный штурмовой полк, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области,

– говорится в сообщении.

Напомним, что утром 15 сентября 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" сообщил, что подразделения ВСУ и Нацгвардии зачистили от противника Панковку и прилегающие территории.

Какова ситуация на фронте?