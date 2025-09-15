ЗСУ зачистили від ворога населений пункт Панківка на Донеччині
- У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення села Панківка Покровського району Донецької області.
- Населений пункт зачищено від окупантів.
Збройні Сили України зачистили від російських окупантів населений пункт Панківка в Донецькій області.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб. Відповідну інформацію там оприлюднили під вечір 15 вересня.
Що відомо про звільнення від ворога Панківки?
В понеділок, 15 вересня, в Генштабі підтвердили, що Сили оборони зачистили від росіян населений пункт Панківка.
На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області,
– ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 15 вересня 1-й корпус Національної гвардії "Азов" повідомив, що підрозділи ЗСУ та Нацгвардії зачистили від противника Панківку та прилеглі території.
Яка ситуація на фронті?
15 серпня стало відомо, що ЗСУ відкинули російські війська одразу біля 7 селищ.
Відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ 15 вересня, загалом за вчора на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень.
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку – там наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора.