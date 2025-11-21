Снегопады и мороз до -10: в части Украины объявили второй уровень опасности из-за непогоды
- На Западе Украины, в частности во Львовской области и Карпатах, прогнозируются значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега.
- В Карпатах ожидается сильный мокрый снег.
Метеорологи и спасатели предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни. В частности, на Западе страны ожидается снегопад.
Кроме того, на дорогах может быть гололедица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.
Актуально Зима на пороге: во Львове падал первый снег
Какая погода будет на Западе?
Синоптики отмечают, что в субботу, 22 ноября, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируются значительные осадки, а именно дождь и мокрый снег (7 – 19 миллиметров за 12 часов и меньше).
В западных регионах ожидается налипание мокрого снега, гололед (6 – 19 миллиметров), на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
В Карпатах прогнозируется сильный мокрый снег (II уровень опасности, оранжевый).
В ГСЧС призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и проверить состояние своего автомобиля.
Предупреждение об ухудшении погодных условий / Львовский центр гидрометеорологии
Продлится осложнение погодных условий в западных областях и 23 ноября. 24 ноября ожидается постепенное ослабление осадков и явлений, температура снизится до -3...-10°С.
Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?
Заметим, что ранее сообщалось о резком похолодании в Украине, которое ожидается примерно с 25 ноября и продлится как минимум до 3 декабря. Ночью прогнозируются значительные морозы.
В свою очередь метеоролог Вазира Мартазинова отмечала, что первый серьезный снег стоит ожидать уже в конце осени, и осадки могут біть по всей территории страны в последние дни ноября.