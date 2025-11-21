Снігопади й мороз до -10: в частині України оголосили другий рівень небезпеки через негоду
- На Заході України, зокрема на Львівщині та в Карпатах, прогнозуються значні опади, ожеледь та налипання мокрого снігу.
- В Карпатах очікується сильний мокрий сніг.
Метеорологи й рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов найближчими днями. Зокрема, на Заході країни очікується снігопад.
Крім того, на дорогах може бути ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.
Якої погоди очікувати на Заході?
Синоптики зазначають, що в суботу, 22 листопада, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозуються значні опади, а саме дощ та мокрий сніг (7 – 19 міліметрів за 12 годин та менше).
У західних регіонах очікується налипання мокрого снігу, ожеледь (6 – 19 міліметрів), на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
В Карпатах прогнозується сильний мокрий сніг (II рівень небезпечності, помаранчевий).
У ДСНС закликають за можливості утриматися від дальніх поїздок і перевірити стан свого автомобіля.
Попередження про погіршення погодних умов / Львівський центр гідрометеорології
Триватиме ускладнення погодних умов у західних областях і 23 листопада. 24 листопада очікується поступове ослаблення опадів та явищ, температура знизиться до -3…-10°С.
Якою буде погода в Україні найближчими днями?
Зауважимо, що раніше повідомлялося про різке похолодання в Україні, яке очікується приблизно з 25 листопада і триватиме щонайменше до 3 грудня. Вночі прогнозуються значні морози.
Зі свого боку, метеорологиня Вазіра Мартазінова зазначала, що перший серйозний сніг варто очікувати вже наприкінці осені, і опади можуть охопити всю територію країни в останні дні листопада.