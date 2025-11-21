Снігопади й мороз до -10: в частині України оголосили другий рівень небезпеки через негоду

Метеорологи й рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов найближчими днями. Зокрема, на Заході країни очікується снігопад.

Крім того, на дорогах може бути ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.

Якої погоди очікувати на Заході?

Синоптики зазначають, що в суботу, 22 листопада, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозуються значні опади, а саме дощ та мокрий сніг (7 – 19 міліметрів за 12 годин та менше).

У західних регіонах очікується налипання мокрого снігу, ожеледь (6 – 19 міліметрів), на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

В Карпатах прогнозується сильний мокрий сніг (II рівень небезпечності, помаранчевий).

У ДСНС закликають за можливості утриматися від дальніх поїздок і перевірити стан свого автомобіля.



Попередження про погіршення погодних умов / Львівський центр гідрометеорології

Триватиме ускладнення погодних умов у західних областях і 23 листопада. 24 листопада очікується поступове ослаблення опадів та явищ, температура знизиться до -3…-10°С.

Якою буде погода в Україні найближчими днями?