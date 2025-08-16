Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На всей линии фронта вторые сутки подряд украинские защитники имеют успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области, в частности на направлении Доброполья и Покровска.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

Что рассказал Зеленский о ситуации на фронте?

Военные рассказывают, что по всей линии фронта украинские защитники имеют успехи вторые сутки подряд. На некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области, в частности на направлении Доброполье и Покровска заметны положительные изменения.

В частности, украинским воинам удается отбрасывать врага от Доброполья. Кроме этого, Силы обороны активно уничтожают оккупантов, которые пытаются штурмовать наши позиции за линией разграничения. Так защитники смогли пополнить обменный фонд российскими военными. Подразделения ВСУ и других подразделений также противодействуют оккупантам в Сумской, Харьковской и в Запорожской областях.

Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые выполняют боевые задачи и уничтожают оккупантов именно так, как нужно для уверенности Украины,

– отметил президент.

В частности Зеленский за весомый вклад в устойчивость фронта отмечает воинов "Азова", подразделений 7 корпуса десантно-штурмовых войск, 38 отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Сейчас наблюдаются изменения в политико-дипломатической ситуации вокруг Украины, поэтому украинский лидер предупредил, что российская армия в ближайшие дни будет пытаться усилить давление и удары против украинских позиций, чтобы создать более выгодные политические обстоятельства для переговоров. Вследствие этого на фронте местами фиксируется передвижения и приготовления российских войск. Украина будет противодействовать, пытаясь создать прочные позиции и наносить ощутимое противодействие врагу.

Какова ситуация возле Покровска?

Напомним, по данным DeepState, на Покровском направлении на днях было освобождено от оккупантов 7 поселков в районе Доброполья. Врага удалось отбросить в Рубежном, Золотого Колодезя, Веселого, Вольного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.

Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий в комментарии 24 Каналу рассказал, что на фоне переговоров россияне пытались максимально развить свои действия. Однако Силы обороны активно их останавливали и ликвидировали их. Такая работа военных будет продолжаться дальше на многих участках.