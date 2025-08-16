Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Стало відомо, що позитивна ситуація спостерігається зараз на напрямку Добропілля та Покровська.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.

Що розповів Зеленський про ситуацію на фронті?

Військві розповідають, що по всій лінії фронту українські захисники мають успіхи другу добу поспіль. На деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині, зокрема на напрямку Добропілля та Покровська помітні позитивні зміни.

Зокрема, українським воїнам вдається відкидати ворога від Добропілля. Окрім цього, Сили оборони аткивно знищують окупантів, які намагаються штурмувати наші позиції за лінією розмежування. Так захисники змогли поповнити обмінний фонд російськими військовими. Підрозділи ЗСУ та інших підрозділів також протидіють окупантам на Сумщині, Харківщині та в Запорізькій області.

Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України,

– зазначив президент.