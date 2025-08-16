Таку заяву у суботу, 16 серпня, зробив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

Дивіться також Три помилки до Добропілля: чому росіянам вдався прорив на Покровському напрямку і що буде далі

Що очікувати від росіян невдовзі?

Президент у своєму повідомленні зазначив, що у контексті політично-дипломатичної ситуації щодо України та підлості Росії, передбачається можливе посилення тиску російської армії, зокрема удари проти українських позицій.

На його думку, російська сторона може спробувати створити більш вигідні політичні обставини для розмов із глобальними суб'єктами. Також наразі, за словами Зеленського, фіксується підготовка окупантів до відповідних дій.

Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу,

– написав він.

До слова, військові кажуть, що по всій лінії фронту Сили оборони мають успіхи другу добу поспіль. На деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині, зокрема на напрямку Добропілля та Покровська помітні позитивні зміни.