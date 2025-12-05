ВВК для военных: как часто нужно проходить и кто может инициировать осмотр

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные и военнослужащие должны проходить военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Евгения Булименко "РБК-Украина".

Что следует знать о прохождении ВВК?

Юрист отмечает, что военнообязанные и военные проходят обязательные медосмотры в соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" и "Положением о военно-врачебной экспертизе". Именно эти документы определяют, когда человека направляют на ВВК.

По итогам осмотра военно-врачебная комиссия может определить, что лицо годно к службе, годно с ограничениями (в частности, к службе в частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах и т.д.), временно непригодна или непригодна.

Перечень болезней и состояний, при которых военнослужащий может быть признан непригодным, определяется "Раскладом болезней" – приложением к "Положению о ВВК". Решение комиссии можно обжаловать в областной или Центральной ВВК или в суде.

По словам Булименко, военнообязанные проходят повторный медосмотр раз в 5 лет, офицеры запаса – во время очередного аттестации, а рядовой, сержантский и старшинский состав запаса – в случае изменения назначения.

Постановление ВВК о годности во время мобилизации действует 1 год от даты осмотра. Если человека признают временно непригодным, срок составляет до 12 месяцев в мирное время или 6 месяцев во время военного положения. После этого необходимо пройти повторный осмотр.

Однако военнослужащий может также самостоятельно инициировать медицинский осмотр в случае ухудшения здоровья.

Для этого нужно подать рапорт командиру. Сделать это можно и через приложение "Армия+". Если же командир не подписывает рапорт, можно позвонить на горячую линию Минобороны, подать жалобу в высшее командование или иск в суд с требованием обязать командира предоставить направление на ВВК.

Какой штраф грозит за непрохождение ВВК?