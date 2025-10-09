Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Министерства обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Какие диагнозы освобождают от службы?
Согласно новым правилам, сам диагноз больше не является основанием для снятия с воинского учета. Непригодность определяют только тогда, когда болезнь приводит к серьезным нарушениям работы органов или систем.
В случае с патологиями позвоночника это означает, что изменения должны существенно ограничивать подвижность и быть подтвержденными результатами медицинских обследований.
Основаниями для признания непригодным могут стать:
- кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;
- спондилолиз, спондилолистез;
- поражение межпозвоночных дисков (например, множественные грыжи).
Также основанием для освобождения от службы могут стать искривления позвоночника, которые приводят к деформации грудной клетки и проблем с дыханием.
ВВК может признать непригодным и того, кто имеет тяжелые последствия травм или инфекций позвоночника – например, переломы любого отдела, повреждения или сдавления спинного мозга, а также активный или прогрессирующий туберкулез позвоночника, суставов или костей.
Важно! Чтобы получить заключение о непригодности, военнообязанный должен предоставить полный пакет медицинских документов, подтверждающих диагноз и степень функциональных нарушений.
В медицинских документах должно быть четко зафиксировано, что болезнь имеет длительный характер и серьезно ограничивает физические возможности человека. Только после анализа всех справок, результатов обследований и соответствия диагноза требованиям законодательства военно-врачебная комиссия принимает индивидуальное решение – годен или не годен к службе.
Как меняется система ВВК в Украине?
В Украине запустили экспериментальный проект по прохождению ВВК дистанционно. Эта опция доступна для военных и правоохранителей, которые лечатся за границей более 12 месяцев. Подача документов будет идти через командира воинской части
.
Также Кабмин хочет цифровизировать ВВК. Медицинскую информационную систему масштабируют до уровня пилотных бригад, чтобы их военнослужащие могли получать услуги в электронном формате.
Летом 2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект 12066, который упрощает процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Он позволяет обращаться к терапевту в больнице, а данные автоматически передаются в Реестр военнообязанных.