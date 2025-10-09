Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".
Які діагнози звільняють від служби?
Відповідно до нових правил, сам діагноз більше не є підставою для зняття з військового обліку. Непридатність визначають лише тоді, коли хвороба призводить до серйозних порушень роботи органів чи систем.
У випадку з патологіями хребта це означає, що зміни мають суттєво обмежувати рухливість і бути підтвердженими результатами медичних обстежень.
Підставами для визнання непридатним можуть стати:
- кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;
- спондилоліз, спондилолістез;
- ураження міжхребцевих дисків (наприклад, множинні грижі).
Також підставою для звільнення від служби можуть стати викривлення хребта, які призводять до деформації грудної клітки та проблем із диханням.
ВЛК може визнати непридатним і того, хто має тяжкі наслідки травм або інфекцій хребта – наприклад, переломи будь-якого відділу, пошкодження чи здавлення спинного мозку, а також активний або прогресуючий туберкульоз хребта, суглобів чи кісток.
Важливо! Щоб отримати висновок про непридатність, військовозобов'язаний має надати повний пакет медичних документів, які підтверджують діагноз і ступінь функціональних порушень.
У медичних документах має бути чітко зафіксовано, що хвороба має тривалий характер і серйозно обмежує фізичні можливості людини. Лише після аналізу всіх довідок, результатів обстежень та відповідності діагнозу вимогам законодавства військово-лікарська комісія ухвалює індивідуальне рішення – придатний чи непридатний до служби.
Як змінюється система ВЛК в Україні?
В Україні запустили експериментальний проєкт з проходження ВЛК дистанційно. Ця опція доступна для військових і правоохоронців, які лікуються за кордоном понад 12 місяців. Подача документів йтиме через командира військової частини
.
Також Кабмін хоче цифровізувати ВЛК. Медичну інформаційну систему масштабують до рівня пілотних бригад, аби їхні військовослужбовці могли отримувати послуги в електронному форматі.
Влітку 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 12066, який спрощує процес проходження військово-лікарської комісії . Він дозволяє звертатися до терапевта в лікарні, а дані автоматично передаються до Реєстру військовозобов'язаних.