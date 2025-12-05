ВЛК для військових: як часто потрібно проходити та хто може ініціювати огляд
- Військовозобов’язані та військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію відповідно до законодавчих вимог.
- Під час мобілізації придатність до служби діє 1 рік, а тимчасова непридатність – до 12 місяців у мирний час або 6 місяців під час воєнного стану, при цьому військовослужбовець може ініціювати огляд самостійно у разі погіршення здоров’я.
В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов’язані та військовослужбовці мають проходити військово-лікарську комісію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста Євгена Буліменка "РБК-Україна".
Дивіться також З цими захворюваннями хребта не мобілізують: повний перелік діагнозів
Що варто знати про проходження ВЛК?
Юрист зазначає, що військовозобов'язані та військові проходять обов’язкові медогляди відповідно до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Положення про військово-лікарську експертизу". Саме ці документи визначають, коли людину направляють на ВЛК.
За підсумками огляду військово-лікарська комісія може визначити, що особа придатна до служби, придатна з обмеженнями (зокрема, до служби у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах тощо), тимчасово непридатна чи непридатна.
Перелік хвороб та станів, за яких військовослужбовець може бути визнаний непридатним, визначається "Розкладом хвороб" – додатком до "Положення про ВЛК". Рішення комісії можна оскаржити в обласній чи Центральній ВЛК або в суді.
За словами Буліменка, військовозобов’язані проходять повторний медогляд раз на 5 років, офіцери запасу – під час чергового атестування, а рядовий, сержантський та старшинський склад запасу – у разі зміни призначення.
Постанова ВЛК щодо придатності під час мобілізації чинна 1 рік від дати огляду. Якщо людину визнають тимчасово непридатною, строк становить до 12 місяців у мирний час або 6 місяців під час воєнного стану. Після цього необхідно пройти повторний огляд.
Однак військовослужбовець може також самостійно ініціювати медичний огляд у разі погіршення здоров’я.
Для цього потрібно подати рапорт командиру. Зробити це можна і через додаток "Армія+". Якщо ж командир не підписує рапорт, можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони, подати скаргу до вищого командування або позов до суду з вимогою зобов’язати командира надати направлення на ВЛК.
Який штраф загрожує за непроходження ВЛК?
Якщо людина не пройшла ВЛК у встановлений законодавством термін, то накладання штрафу – цілком законне. Також особу можуть оголосити в розшук. Цей статус означає, що в разі зупинки працівниками поліції її примусово доставлять до найближчого ТЦК для проходження огляду.
Таке порушення кваліфікується за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф 3 400 – 5 100 гривень, а також 5 100 – 8 500 гривень відповідно.
Варто зауважити, що під час дії особливого періоду, тобто воєнного стану, за подібне правопорушення передбачений штраф 17 000 – 25 500 гривень. Однак його сплата не звільняє від обов'язку пройти ВЛК.