Военнообязанные граждане в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию. Однако военнослужащие, которые находятся на длительном лечении за рубежом, смогут пройти ВВК дистанционно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Новости к теме Нужно ли проходить ВВК, если есть бронирование: объяснение адвоката

Как будет происходить дистанционное прохождение ВВК?

Денис Шмыгаль рассказал, что правительство одобрило инициативу Министерства обороны о старте экспериментального проекта, который упрощает процедуру прохождения медосмотра для военнослужащих, которые находятся на длительном лечении за рубежом и по состоянию здоровья не могут прибыть в Украину.

По его словам, теперь достаточно передать медицинские документы командиру своей части для дальнейшего направления на комиссию. На их основе ВВК в течение 10 дней вынесет соответствующее решение. После возвращения в Украину военнослужащему не нужно будет проходить повторный медицинский осмотр.

Глава Минобороны также поблагодарил партнеров за помощь в лечении и реабилитации украинских защитников.

Вместе реализуем один из ключевых приоритетов – заботу о здоровье воинов, которые борются за будущее Украины, Европы и свободного мира,

– отметил он.

Реформирование ВВК: что стоит знать?