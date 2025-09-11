Военные, которые лечатся за границей, смогут пройти ВВК дистанционно
- Военнослужащие, которые находятся на длительном лечении за рубежом, могут пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) дистанционно, передав медицинские документы командиру своей части.
- После возвращения в Украину военнослужащему не нужно будет проходить повторный медицинский осмотр, решение ВВК будет вынесено в течение 10 дней на основе переданных документов.
Военнообязанные граждане в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию. Однако военнослужащие, которые находятся на длительном лечении за рубежом, смогут пройти ВВК дистанционно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Новости к теме Нужно ли проходить ВВК, если есть бронирование: объяснение адвоката
Как будет происходить дистанционное прохождение ВВК?
Денис Шмыгаль рассказал, что правительство одобрило инициативу Министерства обороны о старте экспериментального проекта, который упрощает процедуру прохождения медосмотра для военнослужащих, которые находятся на длительном лечении за рубежом и по состоянию здоровья не могут прибыть в Украину.
По его словам, теперь достаточно передать медицинские документы командиру своей части для дальнейшего направления на комиссию. На их основе ВВК в течение 10 дней вынесет соответствующее решение. После возвращения в Украину военнослужащему не нужно будет проходить повторный медицинский осмотр.
Глава Минобороны также поблагодарил партнеров за помощь в лечении и реабилитации украинских защитников.
Вместе реализуем один из ключевых приоритетов – заботу о здоровье воинов, которые борются за будущее Украины, Европы и свободного мира,
– отметил он.
Реформирование ВВК: что стоит знать?
- Правительство ввело единый стандарт ВВК для всех Сил обороны, что распространяется и на силовые структуры. Медосмотры будут проводить в собственных медучреждениях или в гражданских больницах по договорам.
- Постановление ВВК о пригодности к военной службе действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра. В зависимости от звания, оно может быть действительным в течение двух лет, но поощряется повторное обследование в случае изменения состояния здоровья.
- Кабмин планирует цифровизацию ВВК. Отмечается, что медицинскую информационную систему масштабируют до уровня пилотных бригад, чтобы их военнослужащие могли получать услуги в электронном формате.