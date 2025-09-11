Військові, які лікуються за кордоном, зможуть пройти ВЛК дистанційно
- Військовослужбовці, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном, можуть пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) дистанційно, передавши медичні документи командиру своєї частини.
- Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд, рішення ВЛК буде винесено протягом 10 днів на основі переданих документів.
Військовозобов'язані громадяни в Україні повинні проходити військово-лікарську комісію. Однак військовослужбовці, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном, зможуть пройти ВЛК дистанційно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Як відбуватиметься дистанційне проходження ВЛК?
Денис Шмигаль розповів, що уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони про старт експериментального проєкту, який спрощує процедуру проходження медогляду для військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном і через стан здоров’я не можуть прибути до України.
За його словами, тепер достатньо передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на комісію. На їх основі ВЛК протягом 10 днів винесе відповідне рішення. Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд.
Глава Міноборони також подякував партнерам за допомогу в лікуванні та реабілітації українських захисників.
Разом реалізуємо один з ключових пріоритетів – турботу про здоров’я воїнів, які виборюють майбутнє України, Європи та вільного світу,
– зазначив він.
Реформування ВЛК: що варто знати?
- Уряд запровадив єдиний стандарт ВЛК для всіх Сил оборони, що поширюється й на силові структури. Медогляди проводитимуть у власних медзакладах або в цивільних лікарнях за договорами.
- Постанова ВЛК про придатність до військової служби дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Залежно від звання, вона може бути дійсною протягом двох років, але заохочується повторне обстеження у разі зміни стану здоров’я.
- Кабмін планує цифровізацію ВЛК. Зазначається, що медичну інформаційну систему масштабують до рівня пілотних бригад, аби їхні військовослужбовці могли отримувати послуги в електронному форматі.