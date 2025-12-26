Зеленский назвал 2 ключевых условия для проведения выборов и референдума в Украине

Сейчас продолжаются обсуждения рабочей группы по организации послевоенных президентских выборов. Ключевым условием их проведения остается законодательная возможность и вопросы безопасности.

Такую информацию рассказал украинский президент Владимир Зеленский во время недавнего общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что заявил Зеленский о выборах?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что инициатива по активизации подготовки выборов исходила от американской стороны, сейчас продолжаются разговоры по этому поводу для оценки возможности их проведения.

В то же время в рамках подготовки к реализации мирного плана из 20 пунктов рассматривается вопрос референдума. По его словам, главными условиями для обоих процессов является безопасность и законодательная возможность их проведения.

Например, для организации голосования важно обеспечить законодательную базу и безопасность проведения. Он отметил, что партнеры Украины могут предоставить необходимую безопасность и безопасную инфраструктуру для выборов.

Что касается референдума. В 20-пунктном плане рассматривается такой вопрос о проведении референдума, если будут вопросы сенситивные, на которые ответ не может единолично дать то или иное лицо, даже президент Украины. Есть некоторые вопросы, на мой взгляд, личный, на которые может дать ответ только народ Украины,

– заявил он.

На каком этапе обсуждения?