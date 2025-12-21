Путин проговорился, – политолог заметил, какой коварный маневр готовит диктатор в отношении Украины

Во время "прямой линии" Владимир Путин озвучил ряд заявлений об Украине. В частности его очень "волновала" тема выборов, поэтому российский диктатор в очередной раз пытался манипулировать.

Уже несколько недель в Украине обсуждают возможность проведения выборов. Как отметил 24 Каналу политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, российский диктатор решил использовать это в свою пользу.

К теме В Раде создадут группу по вопросам референдума и выборов, – Корниенко

"Владимир Путин проговорился об истории с "выборами в Украине", которую пытается продвинуть Россия. Глава Кремля фактически признал, что в этот день они готовы не бить по украинским городам", – отметил политолог.

Какую хитрую идею пытается протянуть Путин?

Кроме гражданских в городах, есть еще много военных на фронте. Непонятно как они должны голосовать. Еще один интересный момент заключается в том, что Путин хочет, чтобы в голосовании также участвовали украинцы, которые живут в России.

Сначала россияне забирали у людей на оккупированных территориях паспорта, заставляли получать российское гражданство, но на время выборов хотят, чтобы они снова стали украинскими гражданами.

Понятно, что Кремль стремится, чтобы люди поддержали их кандидатов. Поэтому это очередной хитрый ход со стороны России. Так же как и их "мирный план", который предусматривает капитуляцию Украины,

– отметил Игорь Эйдман.

Итак, Путин хочет нанести двойной удар: заставить Украину отдать свои территории, а также дестабилизировать политическую ситуацию через выборы.

Российский диктатор пытался давить через Дональда Трампа, но пока его давление ни к чему не привело. Киев не соглашается на условия капитуляции. К тому же важно, что европейцы добились присутствия во время переговоров. Это свидетельствует о том, что Украина имеет поддержку.

Что известно о возможных выборах в Украине?